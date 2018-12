VIDEO. Centrale verdedigers doen het voor Gent tegen tien Eupen-spelers, Buffalo’s doen wel een zaakje in het klassement DMM/ADB

09 december 2018

20u48 2 KAA Gent GNT GNT 2 einde 0 EUP EUP KAS Eupen Jupiler Pro League Gent heeft staat weer in de top zes na een zakelijke 2-0-zege tegen Eupen. De Buffalo’s dankten hun overwinning aan twee goals van centrale verdedigers Rosted en Bronn na een stilstaande fase. Eupen speelde een uur met z'n tienen. Gent doet een zaakje in de stand en staat weer in de top zes.

Geen overwinning in Genk, een verliespartij van Club Brugge en een billijk gelijkspel tussen STVV en Standard. AA Gent kon mits een zege in eigen huis tegen Eupen zomaar de winnaar van het weekend worden. De Buffalo’s konden na een schorsing van twee wedstrijden weer rekenen op Birger Verstraete. Voldoende om de poort naar de top zes open te breken?

De middenvelder kwam in het wedstrijdbegin in elk geval veel aan de bal, maar grote kansen leverde dat niet op. Gent was wel de betere ploeg, maar Van Crombrugge moest geen wereldsaves uit z’n mouw schudden om zijn netten schoon te houden. Een stilstaande fase dan maar en daarop lukte het wel voor Gent. De bal viel in het geharrewar pardoes voor de voeten van Rosted die dezer dagen niet twijfelt: 1-0. De derde goal in één week tijd voor de centrale verdediger.

Even later leek de wedstrijd gespeeld. Marreh liet z'n frustraties de loop en liep zo tegen een domme tweede gele kaart. De Eupen-middenvelder trapte de bal weg na een fout die er geen was. Rood en Eupen met z'n tienen verder. Vreemd genoeg was dat geen drama voor de Panda’s. De ploeg van Makelele plooide goed terug en loerde op de counter.

Na rust hetzelfde spelbeeld. Gent was baas, maar acteerde veel te nonchalant. Dat terwijl Eupen zich niet zomaar gewonnen wou geven. Vroeg in de tweede helft moest Rosted - weer hij - de meubelen redden op de lijn. Toyokawa was als een sluipmoordenaar ontsnapt, maar kon dus net niet afwerken.

De klad zat er een klein beetje in bij Gent, dat zijn numerieke overwicht maar niet verzilverd kreeg. Veel nonchalance en weinig creativiteit. De Buffalo’s zochten zich een breuk naar een tweede goal. Tot daar opnieuw een stilstaande fase kwam. Bronn zorgde voor een kopie van het eerste doelpunt. Wedstrijd gespeeld. Gent boekt dankzij zijn centrale verdedigers dus een zakelijke, maar nuttige zege. De Buffalo’s staan opnieuw in de top zes.

Man van de match: Sigurd Rosted

Centrale verdediger, maar ook goaltjesdief. Sigurd Rosted (24) is een troef voor AA Gent. De Noor scoorde gisteravond zijn derde doelpunt in een week tijd. Een van de weinige uitblinkers bij AA Gent. Zichtbaar met meer vertrouwen met Bronn (23) aan zijn zijde.

De beslissendste Buffalo van de afgelopen week was een centrale verdediger. Sigurd Rosted maakte een week geleden de aansluitingstreffer tegen Lokeren, scoorde in de beker tegen Beerschot-Wilrijk én was ook gisteravond tegen Eupen trefzeker. “Het is een persoonlijk doel om veel te scoren”, vertelde Rosted eerder deze week. Hij is goed op weg. De Noor zit intussen aan vier doelpunten in de Jupiler Pro League en is daarmee - samen met ploegmaat Bronn - de best scorende verdediger.

Het doelpunt van Rosted gisteravond kwam niet toevallig uit een stilstaande fase - ‘t is zijn specialiteit. Na twaalf minuten kreeg AA Gent een hoekschop. Dylan Bronn - Rosteds kompaan in de Gentse defensie - gooide zijn lichaam in de strijd. Na geharrewar kon de Noor de bal voorbij Van Crombrugge binnentikken. Op het juiste moment op de juiste plaats. Als een echte goalgetter.

Sarpsborg

Dat Rosted dit seizoen zoveel aan scoren toekomt, mag niet verbazen. ‘De verdediger zonder schaduw’. Zo noemde zijn coach hem bij Sarpsborg, concurrent van RC Genk in de Europa League. Waarom? Wel, omdat hij zó snel in duel gaat dat zijn schaduw niet te zien is. Straf. Ook bij Sarpsborg vond hij de weg naar doel - zeven keer in 60 wedstrijden om precies te zijn. Daarbovenop scoorde hij in maart van dit jaar bij zijn debuut voor de Noorse nationale ploeg. Mooie adelbrieven.

Bronn

‘t Kwam er begin dit seizoen echter niet uit. Met Igor Plastun naast zich sloeg AA Gent verdedigend een mal figuur. En of Rosted beter voetbalt met Bronn aan zijn zijde. De Tunesiër brengt rust in de achterhoede. En hij heeft - net als Rosted - aanvallende présence. ‘t Is niet toevallig dat de twee gisteravond wéér matchwinnaars waren.