VIDEO. Capon haalt hard uit naar videoref: “Misschien zaten ze aan de aperitief” MDB/GVS

09 november 2018

23u51 0 Jupiler Pro League Brecht Capon was na Antwerp - KV Oostende absoluut niet te spreken over de videoref. Die gaf de kustploeg eerst geen strafschop, waarna er een rode kaart voor Nkaka volgde en geen uitsluiting voor Mbokani. “We kunnen ons de vraag stellen waar de A in VAR voor staat”, haalde Oostende-speler Capon hard uit.

Vooral het feit dat KV Oostende geen strafschop kreeg, ging er bij Capon niet in. Flashback naar minuut 6. Na een subtiele pass van Canesin bracht Capon het leer vanuit een scherpe hoek voor doel. Rodrigues verdedigde mee, maar weerde het gevaar met zijn arm - die niet langs het lichaam hing. De bezoekers schreeuwden moord en brand, maar ook na een check bij de collega’s in het busje volgde er geen penalty. Wél een hoekschop.

“Het is jammer dat we niet over voetbal kunnen praten, de wedstrijd analyseren”, zei Capon in Sports Late Night. “We moeten praten over discutabele fases. Die eerste, ja… Misschien zaten de heren in het busje niet klaar of waren ze een aperitief aan het drinken. We kunnen ons de vraag stellen waarvoor de A in VAR staat. Vul het zelf maar in. Dat hij zelfs niet gaan kijken is bij die eerste fase, daar stel je je toch vragen bij.”

Het was niet de enige discutabele fase. Vlak voor rust zat het spel na drie zware overtredingen immers weer op de wagen. Bolingi opende de debatten met een veel te late ingreep op de voet van Nkaka. Scheids Van Driessche toverde slechts een gele kaart tevoorschijn Enkele tellen later liet Mbokani zich in negatieve zin opmerken, want na een akkefietje met Lombaerts trapte de tweevoudige doelpuntenmaker na. De fase ontsnapte aan het oog van de referee en ook de videoref greep niet in.

Wie wél vroegtijdig naar de kant moest was Nkaka - eerst dus het slachtoffer. De KVO-middenvelder schampte met de studs vooruit het been van Buta. De videoref kwam dit keer wel in actie en riep Van Driessche naar het schermpje aan de zijlijn. Het verdict: rood.

“Dan over die rode kaarten”, ging Capon verder. “Blijkbaar is er door Mbokani ook nagetrapt. Misschien op zijn minst ook discutabel. Bolingi ook, heb ik gehoord. Misschien is die rode kaart voor ons wel te rechtvaardigen, maar dan moet er aan de andere kant misschien ook één vallen.”

Ook Gert Verheyen had moeite om het te verwerken. “Het is heel moeilijk en zwaar om te aanvaarden”, vertelde de trainer van KV Oostende. “Je wil je concentreren op je ploeg en de wedstrijd. Dat is tijdens de match ook gelukt, maar nu ben ik heel boos ja. Je kan daar iets aan doen, betere refs halen. Heel simpel. Het is gewoon een foute beslissing. Waarom dat gebeurt of door wie, dat interesseert me niet. Het is gewoon een foute beslissing.”