VIDEO. Brys wint tegen ex-club: STVV pakt volle buit op bezoek bij Beerschot-Wilrijk Kristof De Cnodder

03 april 2019

23u00 4 Beerschot Wilrijk BSW BSW 1 einde 2 STV STV STVV Belgisch voetbal Een klinisch Sint-Truiden pakte zonder al te veel moeite de drie punten op het veld van Beerschot-Wilrijk. De jongens van het Kiel deden hun best, maar slaagden er niet in om het STVV van hun ex-trainer Marc Brys een hak te zetten. Brys en co hebben nu zes punten uit twee wedstrijden en zetten hun ambities in de play-offs dus nog wat kracht bij.

Sint-Truiden had zondag tegen Charleroi al getoond dat het nog iets wou maken van play-off 2, terwijl Beerschot-Wilrijk op de openingsspeeldag in Westerlo een lusteloze indruk gaf. In de beginfase van Beerschot-STVV werd die lijn gewoon doorgetrokken. Binnen de eerste tien minuten hadden de bezoekers al drie keer gedreigd, via Acolatse en Kinoshita (twee maal). Beerschot, van zijn kant, schoot traag uit de startblokken.

En toch viel de eerste goal aan de overkant. Dante Vanzeir kreeg de bal in de zestien aangespeeld van Brogno, ging dan gezwind voorbij ‘kegeltje’ Teixeira en trapte vervolgens heerlijk in de verste hoek binnen. 1-0 met de groeten van een gehuurde ‘Genkie’: zoiets komt in Sint-Truiden natuurlijk extra hard aan. Beerschot vatte moed uit dat wat onverwachte doelpunt en begon plots iets beter te voetballen.

Rond het half uur was het dan tijd voor een VAR-moment. In minuut 28 hing de Japanner Kinoshita op aangeven van zijn landgenoot Kamada de bordjes in evenwicht. Omdat Kamada randje buitenspel vertrok, wilden de heren in het busje de fase in kwestie graag eens herbekijken. Exact drie minuten en twaalf seconden nadat de bal tegen het net ging, volgde het verdict van de rechtvaardige rechters: geldig doelpunt.

In het begin van de tweede helft liet Beerschotter Tissoudali zich met een paar flitsen opmerken. Bij Sint-Truiden speelde invaller Ceballos - hij kwam er in voor de geblesseerde Acolatse - zich dan weer meteen in de kijker. Het jeugdproduct van FC Barcelona trapte een voorzet tegen de handen van Beerschotter Prychynenko en ref Boterberg gaf er een penalty voor. Het (matig opgekomen) thuispubliek schreeuwde om de VAR, maar die gaf geen kick. Jordan Botaka deed wat hij moest doen en knalde van op elf meter binnen. Voor de Truiense kapitein was het zijn vijfde strafschopdoelpunt van het seizoen.

Na de 1-2 bloedde de al niet zo bijster opwindende partij helemaal dood. Beerschot slaagde er niet meer in om een vuist te maken, terwijl Sint-Truiden het allemaal welletjes vond. Via een afgeweken bal van Ceballos en een schot van Kamada kwamen de bezoekers nog enigszins in de buurt van de 1-3, maar gescoord werd er niet meer in. Hoe dan ook: de drie punten waren voor STVV, tot tevredenheid van Marc Brys.