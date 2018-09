VIDEO. Brugse derby nooit spannend, Vanaken dirigeert Club naar simpele zege

Tomas Taecke en Glenn Van Snick

29 september 2018

22u21 14 Club Brugge CLU CLU 4 einde 0 CER CER Cercle Brugge Jupiler Pro League In Deinze kreeg Club Brugge geen voet aan de grond, maar nu kende het niet de minste moeite met buur Cercle. In een regie van Hans Vanaken walste blauw-zwart vlotjes over de slappe stadsgenoten.

En of winnen een must was voor leider Club Brugge. Thuis tegen stadsrivaal Cercle Brugge, pal tussen de zeperd in Deinze en de Europese verplaatsing naar Madrid in. Leko liet Cools en Amrabat uit de selectie en voerde ook voorin een opmerkelijke wissel door. Net als in Gent kreeg Schrijvers opnieuw de voorkeur op Vossen. Achterin was er opnieuw geen plek voor Mitrovic - Poulain kwam wederom in de ploeg. Bij Cercle was er een eerste basisplaats voor Vitinho. Omolo verdween niet alleen uit de basiself, maar ook uit de wedstrijdselectie. Het vertrouwen was niet al te groot bij groen-zwart, dat voor de wedstrijd tegen een één op twaalf en een bekeruitschakeling aankeek.

Grote klasse Vanaken

Club begon slordig aan de 143ste derby, wat meteen een goeie kans voor Cercle opleverde. Bruno kwam ter hoogte van de grote baklijn helemaal vrijstaand in balbezit, maar de spits besloot te overhaast. Aan de overzijde mikte Schrijvers net over. In de zesde minuut was het wél raak voor Club: Wesley trapte vanuit een moeilijke hoek richting doel, Lambot devieerde het leer voorbij Nardi tegen de netten. Pas afgetrapt stond blauw-zwart meteen op voorsprong, al kreeg die prima start geen gevolg.

Na een slappe 25 minuten was het Cercle dat rond het halfuur nadrukkelijker in de match kwam. De beste kans was voor Vitinho, die zijn poging in extremis nog in hoekschop zag geweerd. Net toen Cercle het beste van zichzelf liet zien, viel het doelpunt aan de overkant. Vanaken zette eerst de aanval zelf op alvorens op aangeven van Wesley de 2-0 binnen te trappen. De manier waarop hij daarbij én Lambot én Palun het nakijken gaf, getuigde van grote klasse. Halverwege de match leek de match al gespeeld, al was ook Cercle in een weinig opwindende eerste helft enkele keren gevaarlijk geweest.

Twee goals voor Schrijvers

Club begon de tweede helft op dezelfde manier als de eerste, namelijk met een vroege goal. Vlietinck vond Schrijvers voor doel, die met heel veel gevoel zijn tweede competitiedoelpunt in de verste hoek binnen trapte. Net na het derde thuisdoelpunt was Danjuma dicht bij de vierde, maar de Nederlander zag zijn knap schot via de kruising terug in het veld komen. Het grootste applaus was voor Nakamba, die op het uur na maanden afwezigheid zijn seizoensdebuut mocht vieren.

Blauw-zwart had ook na de rust niet de minste moeite met Cercle. Schrijvers kon een kwartier voor inrukken zijn tweede scoren, maar mikte van dichtbij onbegrijpelijk over. Uitstel is geen afstel, want tien minuten voor tijd vloerde hij Nardi dan toch een tweede keer. Nog meer goed nieuws voor Club was het uitstekende debuut van Mata, die meteen zijn kunnen liet zien. De Bruggelingen blijven na deze derbyzege alleen leider, terwijl Cercle moet bezinnen. Na de goeie competitiestart puurde groen-zwart slechts één punt uit zijn laatste vijf opdrachten.

