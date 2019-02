VIDEO. Boli bezorgt STVV billijk gelijkspel na wondermooie goal Peeters Filip Kevers

16 februari 2019

23u00 0 Zulte Waregem ZWA ZWA 1 einde 1 STV STV STVV Jupiler Pro League Bijzonder spannende match, ook bijzonder aangenaam om volgen, tussen twee ploegen die aanvallend voetbal predikten en er ook vol voor gingen. Maar uiteindelijk bleven ze beiden steken op een gelijkspel. Een billijke uitslag waar ze beiden iets mee kunnen.

Heel verschillende belangen bij beide clubs. Zulte Waregem moest winnen om mathematisch zeker te zijn van het behoud. STVV won best om de kansen op play-off 1 gaaf te houden. Bij de thuisploeg verving Walsh de geschorste De fauw. Brys posteerde dezelfde elf in de basis die vorige week ook Waasland-Beveren partij gaven.

Aangename eerste helft daar in West-Vlaanderen. Met een thuisploeg die van minuut één aandrong, ook gevaarlijke doelpogingen ondernam maar telkens op een uitstekende Steppe botste. Die maakte eerst een vrijschop van Peeters laag in het hoekje onschadelijk, toonde zich vervolgens attent op een poging van Idrissa Sylla uit de draai en zat er nog met een kattenpootje tussen om Bogonda van een zeker doelpunt te houden op voorzet van De Pauw. Er was ook nog een enorme reflex op een dichte poging van Harbaoui die zo zijn honderste goal in eerste klasse door de neus zag geboord. Dan kwamen de Kanaries een eerste keer piepen. Maar Teixeira, totaal vergeten aan de tweede paal, knalde hoog over.

Zulte Waregem reageerde meteen en Bongonda knalde van ver nipt over. STVV kwam nu wel gevaarlijker opzetten. En Boli had die eerste helft een perfecte hold-up kunnen en moeten plegen. Alleen voor Bossut lepelde hij het leer naast de verste paal buiten. Het spel bleef nu aardig op en neer gaan. Het laatste wapenfeit die eerste helft kwam op naam van Harbaoui. Hij knikte de bal gaaf naar de winkelhaak maar Steppe, alweer hij, zat er goed bij. 0-0 na een goede eerste helft.

De tweede helft was het STVV dat het sterkst opende. Asamoah testte met een verre knal de vuisten van Bossut. Zulte-Waregem kwam plots veel minder in het stuk voor en gaf tegelijkertijd veel ruimte weg. Maar gelukkig voor de thuisploeg wisten de bezoekers daar weinig of geen raad mee. En plots waren ze daar toch weer, de mannen van Dury. Maar weer pakte Steppe uit met een enorme reflex op een nochtans dichte knal van Harbaoui. Wat volgde, was een tegenvaller voor Brys & co. Teixeira moest geblesseerd het veld ruimen voor De Petter. En het bleef daar niet bij. Uitgerekend ex-Kanarie Stef Peeters knalde de thuisploeg met een wondermooie volley op aangeven van De Pauw op voorsprong. STVV reageerde niet aangeslagen en Asamoah had alleen voor Bossut altijd moeten scoren. De Kanaries bleven nu gaan. En toen Garcia zijn maatje Boli in het straatje stuurde, stond het 1-1. De match kon nu alle kanten uit. Maar beide ploegen bleven uiteindelijk steken op die draw.