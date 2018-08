VIDEO. Blunder van Letica kost Club zege tegen potig Antwerp, Anderlecht als leider naar Jan Breydel TLB

19 augustus 2018

16u22 79 Antwerp ANT ANT 1 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Moeizaam leek Club Brugge tegen Antwerp op weg naar een zuinige 0-1-zege. Vormer profiteerde van het enige zwakke momentje van de verdediging van de Great Old. Dat leek te volstaan tot Letica in de slotfase een eenvoudige kopbal van Arslanagic moest lossen en Haroun toch nog de 1-1 kon binnen prikken.

Laszlo Bölöni deed voor de komst van Club Brugge opnieuw een beroep op Jelle Van Damme. De ancien kreeg na enkele korte invalbeurten zijn eerste basisstek van het seizoen. Hij moest Ruud Vormer op de huid zitten. Bij Club moest Leko het zonder Wesley en Vossen zien te rooien. Voorin kreeg de 18-jarige Loïs Openda zijn allereerste startbewijsje. Dennis kreeg ook zijn eerste basisplek op de rechterkant. Antwerp begon het best aan de match en Van Damme kreeg een kopkans op voorzet van Hairemans, maar buffelde over. Club Brugge had heel lang moeite met de omknelling waarin Antwerp de landskampioen probeerde te houden. Het was zoeken en tasten. De koppeltjes op het middenveld legden de combinaties aan banden. Yatabaré zocht constant Vanaken op, Haroun hield zich met Schrijvers bezig. Hairemans kreeg veel vrijheid, maar moest ook Rits wat schaduwen. Het gaatje vinden zat er lang niet in voor de landskampioen. Het moest van Vanaken komen. Hij infiltreerde een paar keer gevaarlijk en probeerde het een keer met een boogballetje over Bolat, maar de poging ging naast. Antwerp had te weinig volk voor de bal om op de counter iets klaar te maken. Door al het geschaak, kwam de match maar niet echt onder stoom. Rusten met 0-0 was een logisch gevolg.

De tweede helft bracht geen ander wedstrijdbeeld. Club ging geduldig op zoek naar dat ene gaatje in de Antwerpse muur, maar botste keer op keer op een hardnekkige Van Damme of een niet aflatende Haroun. Dennis dribbelde zich te pletter in de zestien. Danjuma probeerde het met een schotje, maar dat werd keer op keer afgeblokt. Daar moesten we het mee doen. Bolat had na goed een uur nog altijd geen redding moeten verrichten. De landskampioen miste die ene versnelling om de match open te breken. De Antwerpse voorlijn Owusu-Bolingi was niet bij machte om een echte aanval in mekaar te boksen en dan krijg je dus een kleurloze pot voetbal. Veel duels, nog meer inzet en overgave, maar stroeve combinaties en amper kansen.

En toch moest Bolat zich even later voor de eerste keer dit seizoen gewonnen geven. Vanaken pakte uit me een haarfijne lange bal en vond Openda in de zestien. De tiener aarzelde en Van Damme tackelde nog, maar de bal viel voor de voeten van Vormer die er makkelijk 0-1 van maakte. Het geduld van Club werd dan toch beloond. De Bruggelingen gingen op hun beurt het tempo dan maar uit de wedstrijd halen en Antwerp slaagde er niet in veel terug te doen. Bolingi schudde Mitrovic wel een keertje af, maar zijn pas voor Owusu was niet strak genoeg. Bölöni bracht Lamkel Zé en Rodrigues nog in, maar Antwerp leek geen weg terug in de match te vinden. Tot Vormer een hoekschop moest toestaan. Via het paaltje ging de bal over de achterlijn en niet de zijlijn. Hairemans zwiepte voor doel. Arslanagic kopte naar de grond. Makkelijke bal voor Letica, maar de Kroaat loste en Haroun was er snel bij om de bal binnen te tikken. 1-1 en zo liet Club zijn eerste punten liggen op de Bosuil en moet het de leiding alleen aan Anderlecht laten. Antwerp blijft ook na vier speeldagen ongeslagen en handhaaft zich met 8 op 12 in de subtop.