VIDEO. Bleek Antwerp ziet Refaelov penalty missen en slikt nederlaag tegen Charleroi Redactie

10 maart 2019

18u30 2 Antwerp ANT ANT 1 einde 2 CHA CHA Charleroi Jupiler Pro League Play-off 1 mag dan al een feit zijn, het gaf Antwerp geen vleugels. Charleroi won terecht op de Bosuil, waar de Great Old al voor de vijfde keer dit seizoen onderuit ging. Een gemiste strafschop van Refaelov bij 1-1 bleek het kantelpunt. Charleroi haalde het dankzij een goal van de ingevallen Bruno. Alleen mochten die drie punten niet meer baten voor de Zebra’s, zij moeten zich opmaken voor play-off 2.

Geen suspens meer in Antwerp - Charleroi en dat was op het veld een beetje te merken. De bezieling was niet groot, het tempo lag niet hoog. Bölöni wisselde op vier posities. Simão kreeg zijn allereerste basisplek. Govea, Baby en Batubinsika mochten ook nog eens starten. Charleroi zorgde voor het eerste gevaar. Bolat moest al snel de doorgebroken Henen afblokken. De eerste goal was voor de thuisploeg. Refaelov mocht opdrijven en stak perfect tussendoor voor Buta die Baby de 1-0 op een schoteltje presenteerde. Voor de Senegalees zijn eerste in het shirt van Antwerp, uitgerekend tegen zijn ex-ploeg. Charleroi reageerde snel. Osimhen vond ruimte in de rug van de Antwerpse verdediging, maar ging in duel met Batubinsika neer. Laforge wees naar de stip, overlegde lang met de VAR en hield het enigszins verrassend bij zijn eerste beslissing. Het contact was nochtans vederlicht. Osimhen trok er zich weinig van aan en werkte feilloos af. 1-1 en alles te herdoen.

De tweede helft begon met Bolingi in de plek van Owusu én weer een penalty. Deze keer voor een overtreding van Nurio op Mbokani. Weinig twijfel mogelijk, de por van Nurio was hard en overduidelijk. Laforge luisterde toch opnieuw een poos naar zijn assistenten, maar bleef opnieuw bij zijn eerste oordeel. Refaelov mocht aanleggen voor zijn negende van het seizoen maar trof de staak. Het bleek een kantelpunt in de match. Al liet ook Osimhen aan de overkant nog twee uitstekende kansen liggen. Telkens zat Bolat - eerst met de voet, daarna de met de borst - er goed tussen. Charleroi had de betere kansen, maar vergat zich te belonen.

Wat volgde was een eerder doods kwartiertje. Pas in de slotfase gebeurde er nog iets. Osimhen trapte eerst nog naast, maar Charleroi klom toch op voorsprong. Marinos mocht helemaal vrij de zestien van de Great Old in en legde gepast opzij voor de ingevallen Bruno die de bal maar moest binnen leggen. 1-2 en een goal waar Charleroi op basis van de kansen gewoon aanspraak op mocht maken. Antwerp legde zich daar niet bij neer, maar Mbokani en Bolingi wrongen de kopkansen de nek om. Charleroi eindigde de wedstrijd met tien toen Hendrickx een tweede gele kaart kreeg voor handspel, maar de stand veranderde niet meer.

