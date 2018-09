VIDEO. Bizar tafereel: Verstraete zet na lang beraad in het busje penalty om, maar wandelt kort nadien alweer naar de stip Redactie

02 september 2018

Absurd schouwspel net na het uur op Jan Breydel. Cercle-aanvaller Bruno ging op de rand van de zestien aan het truitje hangen van Gent-winger Limbombe. Scheidsrechter Verboomen maakte zich bij de thuisaanhang onpopulair door een tweede keer op de avond de bal op de stip te leggen. De videoref werd ingeschakeld, na minuten beraad bevestigde die de beslissing van de arbiter.

Birger Verstraete knalde de elfmeter feilloos binnen, waarna iedereen - zoals gebruikelijk na een treffer - naar de middenstip wandelde. Tót de man in het busje prompt wat in het oortje van Verboomen schreeuwde. De videoref had immers in de smiezen dat Yaremchuk tijdens de elfmeter te vroeg de grote rechthoek indook. De penalty moest zo hernomen worden. Geen probleem voor de kersverse Belgische international, ook zijn derde penalty trapte hij keurig binnen.