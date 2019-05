VIDEO. Beschonken Leandro Trossard schoffeert: “Alle boeren zijn homo’s” Redactie

17 mei 2019

18u12 156 Jupiler Pro League Leandro Trossard heeft zich deze nacht in negatieve zin laten opmerken. De Genk-kapitein vierde de landstitel met zijn ploegmakkers in de Versuz, waar hij schoffeerde door “Alle boeren zijn homo’s” te zingen, een verwijzing naar de supporters van Club Brugge. En dat net op de Internationale Dag tegen Homofobie en Transfobie.

De beschonken aanvoerder was in de Hasseltse discotheek niet van de microfoon weg te slaan. En toen de menigte “Alle boeren zijn homo’s” naar boven haalde, zong Trossard uit volle borst mee.

Racing Genk wilde kort reageren op het voorval. “Er is gisteren een stevig feestje gebouwd met spelers en supporters en dat heeft tot in de vroege uurtjes geduurd”, klonk het bij communicatieverantwoordelijke Willem Boogaerts. “Op een bepaald moment heeft Leandro zich iets te enthousiast laten meeslepen in dat feestgedruis en heeft hij even meegezongen met een supporterslied. Wij willen benadrukken dat Leandro op geen enkele manier iemand heeft willen beledigen of schofferen.”

De jonge Limburger is niet de eerste voetballer die uit de bocht gaat met die tekst, enkele jaren geleden daagde ook Benito Raman de fans van blauw-zwart uit.

'Het is pride-weekend!' Leandro Trossard, profvoetballer bij kersvers Belgisch landskampioen Racing Genk: 'Alle boeren zijn homo's!' De weg is nog lang. https://t.co/qAUsSXs4qX Maarten Verdoodt(@ MaartenVerdoodt) link

Op de #IDAHOT toont Leandro’tje Trossard nog maar eens dat intelligent zijn weinig voetballers gegeven is. Titel winnen & de noodzaak voelen om een liedje te zingen richting de titelconcurrent, waarmee hij ook nog eens de hele homogemeenschap mee schoffeert. Klein ventje. #andgnk Brian(@ DenBirre) link

@KRCGenkofficial ok jullie zijn een waardige kampioen

maar jullie reactie op het optreden van Trossard in de versuz last night ? @ClubBrugge @KAAGent had teminste nog hun excuses aangeboden na raman .... rieno huyghebaert(@ rieno76) link