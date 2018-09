VIDEO. Benavente en Niane schenken Charleroi de zege tegen Lokeren Alain Ronsse

29 september 2018

22u10 0 Charleroi CHA CHA 2 einde 1 LOK LOK KSC Lokeren Jupiler Pro League Twee keer Charleroi binnen de vier dagen voor Lokeren, met Olympic als antipasti en Sporting als hoofdgerecht. De eerste opdracht werd een hapje, de tweede bleef op de maag liggen. De Zebra's wonnen voor de tweede keer dit seizoen in eigen huis, dankzij doelpunten na de rust van Benavente en Niane.

Toen Lokeren op 11 februari in het Stade du Pays de Charleroi aantrad, debuteerde ene Gil Van Moerzeke opvallend goed. Hij zou zelfs de uitblinker kunnen geweest zijn, mocht De Ridder ondanks de nattigheid de grasmat niet hebben verschroeid met zijn rushes. Waar is de 20-jarige Van Moerzeke blijven steken? Ook wielrenner geworden?

Toen domineerde Lokeren de volledige eerste helft en werd ervoor beloond met een doelpunt van De Ridder. Deze keer kwamen de Waaslanders er tijdens de eerste helft niet aan te pas. Het duurde tot 30ste minuut vooraleer ze eindelijk eens tot de rechthoek van Penneteau doordrongen. Tot dan was de bijdrage van de doelman van de thuisploeg beperkt gebleven tot enkele terugspeelballen.

De Carolo's wervelden niet, maar ze zorgden wel voor enige diepgang en dreiging. Bruno toonde zich daarbij zeer bedrijvig. Ondanks de dubbele dekking van Ben-Harush en Skulason. Bruno heeft op rechts de plaats ingenomen van Gholizadeh, hoewel de Iraniër al afdoende bewees geen pannenkoek te zijn. Na balverlies van Terki, ging Bruno op doel af. Zijn poging zoefde centimeters naast de verste paal buiten. Voor het overige had de eerste helft weinig of niets te bieden.

Met Ceballos ter vervanging van Terki, zette Lokeren de tweede helft beter in. Enfin, die schijn had het, want de Carolo's namen snel opnieuw het initiatief en na nog een goeie actie van Bruno openden ze de stand. Een centershot van Niane werd door Filipovic ongelukkig in de voeten van Benavente gedevieerd en die maakte een doelpunt à la Perbet. Zijn derde van het seizoen, die op Aalst inbegrepen.

Sinds Mazzu is overgeschakeld op 4-4-2 speelt Benavente niet langer in de rug van de diepe spits, wél op de linkerflank. Het dient gezegd dat hij op die positie ook aan zijn trekken komt en zelfs defensief nuttig werk verricht. Zie de match op Standard.

Bijna lag Benavente aan de basis van een tweede doelpunt. Zijn voorzet werd door Osimhen net over de lat gelift. Het was slechts uitstel. Weliswaar met andere acteurs in de hoofdrollen. Bruno loodste Niane door de buitenspelval en die trapte binnen.

Het werd nog spannend toen Tirpan vijf minuten voor tijd 2-1 maakte. Lokeren drong nog aan, Sporting bibberde maar hield stand.