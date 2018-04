VIDEO: Bedia gaat neer, VAR kan niet ingrijpen door technische problemen Redactie

22 april 2018



In minuut 5 ging Gigot stevig aan de arm sleuren van Bedia. Scheidsrechter Bram Van Driessche zag er geen graten in en ook van de videoref kwam er geen respons. De reden? De man in het busje was werkloos door technische problemen. Mocht de VAR tóch operationeel zijn geweest is het natuurlijk nog maar de vraag of hij wél zou ingegrepen hebben. Na een minuut of twintig spelen waren alle complicaties van de baan, maar de fase kon begrijpelijk niet meer hernomen worden.