VIDEO. Barslecht duel tussen Waasland-Beveren en Oostende eindigt onbeslist Tomas Taecke

13 oktober 2018

22u16 0 Waasland-Beveren WBE WBE 1 einde 1 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League ’t Was geen hoogvlieger, Waasland-Beveren - KV Oostende. Na een hele matige wedstrijd deelden beide clubs de punten, waar vooral de thuisploeg na de late gelijkmaker van Massop tevreden mee mocht zijn.

Zij die de Freethiel vanavond links lieten liggen, kon men na een heel matige eerste helft halverwege geen ongelijk geven. Waasland-Beveren en KV Oostende, bij wie Marquet de geblesseerde Vanlerberghe verving en Coopman een eerste basisplaats kreeg, kwamen elk om beurt eens piepen zonder dreigend te zijn. De weinig talrijk aanwezige fans moesten zich verwarmen aan schotjes van Vandendriessche en Canesin - veel meer was er echt niet te zien. Dat de stand na een evenwichtige eerste helft nog ongewijzigd was, kwam dan ook niet als een verrassing.

’t Was hopen op enige beterschap na de rust en die kwam er al snel. In de 51ste minuut kon Roef de poging van Sakala onvoldoende wegwerken, wat hem duur kwam te staan. Canesin was goed gevolgd en trapte de kustploeg met de buitenkant van de voet op voorsprong. Het antwoord van de Waaslanders liet op zich wachten. Waasland-Beveren deed wel mee, maar was net als in de eerste helft totaal ongevaarlijk. Met een kopballetje zorgde Vellios pas voorbij het uur voor de eerste echte doelpoging. KVO ging op zoek naar een bevrijdende tweede treffer, terwijl het aan Beverse zijde tot grote frustratie van het thuispubliek van kwaad naar erger ging. Eén keer liet Ampomah - voor zover daar sprake van kon zijn de meest bedrijvige man - een goed schot noteren, maar Ondoa pareerde vakkundig.

Net toen KVO zich al stilaan rijk begon te rekenen, sloeg Waasland-Beveren dan toch nog toe. De hoekschop van Boljevic was op maat, Massop kopte staalhard binnen. Een domper voor Oostende, dat eigenlijk nauwelijks bedreigd werd voorafgaand aan de gelijkmaker. De thuisploeg rook op zijn beurt bloed en haalde nog eens alles uit de kast. Veel leverde dat evenwel niet op. Aan de overkant kwam Oostende nog flink dreigen, maar enkele scherpe voorzetten bereikten niet de juiste kleur. Waasland-Beveren ging ook op zijn beurt nog eens zijn kans, maar het dreigen zat er al de ganse avond niet in.

Uiteindelijk kon geen van beiden echt tevreden zijn met de puntendeling, die vooral voor de thuisploeg toch wat gevleid was. KVO liet de kans liggen om zich in de top zes te nestelen, terwijl Waasland-Beveren onderin het klassement blijft bengelen.

