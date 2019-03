VIDEO. B-ploeg van Antwerp onderuit op Kortrijk, referee de gebeten hond NVK

17 maart 2019

19u50

Bron: Eigen berichtgeving 1 KV Kortrijk KVK KVK 2 einde 0 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League De reserven van Antwerp verloren met 2-0 van KV Kortrijk. De Great Old wees vooral naar ref Laforge, die een betwistbare goal goedkeurde.

Negen potentiële basisspelers miste Antwerp. De redenen: blessures (Mbokani), vermoeidheid (Refaelov, Lamkel Zé, Rodrigues), vervroegde vakantie (Jukleröd), schorsing (Haroun, Yatabaré), en angst voor een schorsing in play-off 1 (Van Damme en Owusu).

KV Kortrijk was wel op volle sterkte, maar had dan weer niets meer om voor te spelen. Het ideale recept voor wat in het pré-play-off-tijdperk een eindeseizoenswedstrijd zou geheten hebben.

Veel was er niet te beleven in het Guldensporenstadion. Bolingi probeerde het met een harde knal die via Bruzzese op de paal belandde. Simao trapte de grootste kans onbesuisd over. Hairemans knalde voorlangs. Baby kopte veel te zwak. En op het halfuur ging de sproeiers plots aan. We moeten u niet vertellen dat er op dat moment flink wat afgelachen werd.

Kortrijk kon amper reageren. Op Avenatti na. Ondanks zijn bijna dubbele meter technisch verfijnd. In kracht de gelijke van pitbull Batubinsika. Altijd het overzicht behoudend. Binnen twee weken te bewonderen in play-off 2. Parels voor de zwijnen.

Het was niet toevallig Avenatti die na de rust voor de eerste echte Kortrijk-kans kon zorgen. Op een acrobatische manier wipte hij de bal net voor de neus van Bolat over diens hoofd. De Uruguayaan prikte ook binnen. Alleen keurde ref de goal af wegens buitenspel. Azouni’s schot werd even later in corner gedevieerd.

KVK was plots de betere ploeg na rust. Het deed Bölöni ingrijpen. Owusu – ondanks de negen gele kaarten achter zijn naam – kwam in en was met zijn eerste baltoets meteen gevaarlijk. Vijf minuten later kwam hij opnieuw dicht bij de openingsgoal – net afgeblokt. Aan de overkant knalde Kortrijk-aanvaller Koita een metertje over na een knappe lichaamsbeweging.

De tweede helft haalde het op punten van de eerste.

Er kwam zowaar een winning goal. Niet meteen moeders mooiste: Bolat probeerde een hoge bal te plukken. Lepoint won het potige duel, waarna De Sart binnenduwde. Antwerp protesteerde massaal, maar Laforge hield voet bij stuk. De VAR kwam ook niet tussen. In de laatste minuut bekroonde Avenatti zijn uitstekende wedstrijd met een vrijtrapgoal. Zo won KV Kortrijk voor het eerst tegen een topzesclub. Antwerp zal vooral hopen dat de vele afwezigen terug zijn voor play-off 1.