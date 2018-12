VIDEO. Antwerp zwoegt tegen Moeskroen maar kraakt niet, Mbokani luidt met tweeklapper zuinige zege in Stijn Joris en Glenn Van Snick

26 december 2018

23u00 8 Antwerp ANT ANT 2 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Het kostte heel wat moeite, maar Antwerp heeft enkele dagen na de pijnlijke nederlaag in weer orde op zaken gesteld. Thuis won het dankzij twee goals van Mbokani met 2-1 van Moeskroen en zo gaat het als derde de winterstop in.

Moeskroen maakte het Antwerp wel nog bijzonder lastig in het slotkwartier, maar de voorsprong die Mbokani bij mekaar harkte, bleek uiteindelijk toch genoeg. Veel overschot had de Great Old echt niet, maar na een 0 op 6 en drie thuisnederlagen in vier duels, won het nog eens op de Bosuil. Bölöni voerde na de pandoering in Brugge een aantal wijzigingen door. Met Bolingi, Lamkel Zé, Rodrigues en Hairemans bracht hij vier nieuwe namen aan de aftrap. Voor Hairemans was het al van 2 september op Anderlecht geleden dat hij nog eens aan een match mocht beginnen. Het opvallendste slachtoffer was Jelle Van Damme. Van de laatste 17 matchen stond hij alleen tegen STVV niet in de basiself door een gele schorsing.

Antwerp drong het meest aan in de openingsfase. Alleen stond het bij Moeskroen zo goed dat de Great Old erg geduldig moest zijn. Linksachter Jukleröd vond als eerste de ruimte, maar besloot dan zelf te zwak op Butez. Hairemans was in het eerste kwart van de match vrij veel aan de bal en halverwege de eerste helft zag hij Mbokani vertrekken. Die dook de zestien in en tikte de bal nog net weg voor Butez hem kan onderscheppen. De Congolees ging neer en de Bosuil claimde een strafschop. Lardot vond er eerst niets aan, maar de VAR greep in. Lardot ging kijken en kende terecht toch een elfmeter toe. Mbokani zette zich achter de bal en trapte zijn vierde van het seizoen tegen de netten.

Moeskroense druk

Antwerp nam een poos vrede met die voorsprong en liet zich wat terugzakken of in slaap wiegen, zo u wil. Moeskroen leek het ook welletjes te vinden. Les Hurlus zochten naar een kansje in de omschakeling, maar gevaar bleef heel lang uit. Een vrije trap van Bakic vanop haast 30 meter, was de meest noemenswaardige doelpoging van de bezoekers. Rodrigues kon nog één keer van dichtbij trappen, maar Butez ging goed plat in de korte hoek. Antwerp trok met een voorsprong de kleedkamer in en kwam er weer uit op zoek naar meer. Hairemans bood Bolingi een huizenhoge kans aan, maar die trapte vanuit buitenspel ook huizenhoog over. Uiteindelijk kwam de 2-0 er toch nog voor het uur. Afgeslagen aanval, maar Yatabaré zwiepte de bal weer voor doel. Aan de tweede paal waren ze bij Moeskroen ene Dieumerci Mbokani vergeten. Die kopte staalhard zijn tweede van de middag en vijfde van het seizoen tegen de netten.

Lang wist Antwerp die marge wel niet vast te houden. Benson bracht na een kort genomen hoekschop voor. Boya verlengde en die andere invaller Mbombo kopte van dichtbij raak. Moeskroen rook dat er meer in zat. Mohamed mocht de zestien insnijden. Haroun moest met een ultieme tackle ingrijpen of hij kon zomaar de gelijkmaker binnen trappen. Ook Bölöni leek er geen goed oog in te hebben. Hij haalde Van Damme van de bank en koos voor een extra verdediger. Nog een kwartiertje bibberen voor de Bosuil, want Antwerp ontsnapte weer. Gulan bracht laag voor, maar Mbombo miste zijn schot en trapte slap naast.

De paniek nam het over bij Antwerp dat onder zware druk kwam te staan en heel veel overtredingen ging maken. De Great Old raakte amper nog over de middellijn. Al het balbezit was voor Moeskroen. Met Arslanagic bracht Bölöni er nog een verdediger bij om die 2-1 toch maar vast te houden. Butez kwam in de slotseconden nog mee in de zestien voor een vrije trap, maar het bleef bij 2-1. Een hardbevochten zege voor Antwerp, maar eentje die wel deugd doet in Deurne.