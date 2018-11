VIDEO. Antwerp maakt geen indruk maar wint van KV Oostende dankzij Mbokani, discutabele fases ontsieren partij GVS

09 november 2018

22u24 0 Antwerp ANT ANT 2 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League Zonder goed voetbal gaat ook. Antwerp nam met 2-0 de maat van KV Oostende. Mbokani was tweemaal het feestvarken van dienst. Vlak voor rust moesten de bezoekers met tien man verder na een rode kaart voor Nkaka, al was die uitsluiting lang niet de enige discutabele fase van de avond. Door de zege hijst Antwerp zich naast Club Brugge op stek twee. KVO blijft achtste.

Tomasevic geblesseerd en Milovic geschorst, dus kreeg Lombaerts voor het eerst een basisplek bij de bezoekers. Bij de thuisploeg vielen er twee wijzigingen te noteren: Buta en Ivo Rodrigues losten Opare en Baby af.

De Bosuil zag een aangenaam wedstrijdbegin met een goed meespelend maar ook een mopperend KVO. Ivo Rodrigues beroerde in de zestien het leer met de arm, maar zowel scheidsrechter Van Driessche als de videoref zagen er geen graten in. Vreemd, een elfmeter was hier immers méér dan op zijn plaats. Na het kwartier groeide de thuisploeg in de wedstrijd, met de logische openingstreffer tot gevolg. Mbokani en Bolingi raakten eerst nog het doelhout, maar uiteindelijk was het toch prijs. Ondoa misrekende zich op een voorzet, Vanlerberghe werkte in de voeten van Mbokani die met een loeihard schot de 1-0 op het scorebord zette.

De eerste helft verwaterde, tot de slotminuten bol stonden van de controverse. Eerst kreeg Bolingi slechts geel na een veel te late én gevaarlijke tackle, ook natrappen van Mbokani werd niet bestraft. Tóch viel er nog een rode kaart, Nkaka stond met de studs op het been van Buta. Zo ontsierden enkele discutabele fases de eerste helft.

Mbokani x2

Een gezapig Antwerp profiteerde na rust niet meteen van het numerieke overwicht. Integendeel: het ontsnapte zelfs toen Lombaerts zich bij een corner goed vrij liep maar onbegrijpelijk overkopte. Een zeldzaam kansje viel ook aan de overzijde, invaller Baby schoot rakelings naast. Voorts weinig animo en weinig goed voetbal. Antwerp was tevreden met de zuinige zege, bij KVO was de tank volledig leeg. Toch viel ook de 2-0 nog, op een tegenstoot maakte Mbokani makkelijk z’n tweede van de avond. Zonder veel glans was de nieuwe driepunter een feit. Daardoor nestelt Antwerp zich (voor even?) naast Club Brugge op stek twee, KVO is achtste.

