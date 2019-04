VIDEO. Antwerp geeft nu ook AA Gent het nakijken en neemt optie op plek vier, Buffalo’s blijven troosteloos laatste

Refaelov schiet Great Old in zevende hemel

SJH en GVS

13 april 2019

22u26 6 KAA Gent GNT GNT 1 einde 2 ANT ANT Antwerp Jupiler Pro League 9 punten voorsprong op Gent en 8 op Anderlecht. De wereld ziet er plots erg rooskleurig uit voor Antwerp. Lior Refaelov schoot de Great Old diep in de wedstrijd naar een tweede 1-2-zege op rij én 9 op 9. Gent blijft ook na de vierde speeldag in play-off 1 zonder punten achter.

Antwerp leek al in de vijfde minuut op voorsprong te komen. Refaelov nam een vrije trap. Govea mocht zomaar verlengen en Baby kon van dichtbij eenvoudig binnenwerken. Het feestje was al gevierd en de bal lag weer op de middenstip, maar Van Driessche stond te luisteren. Van Damme en Baby stonden wel degelijk buitenspel op het moment dat Govea de bal doorkopte. Geen 0-1 dus. Even later was het Kaminski die moest ingrijpen. Refaelov bracht laag voor en weer Baby liep in, maar de Gentse doelman zat er goed bij.

Gent deed wat terug. Souquet bracht gevaarlijk voor en Bolat zat er net genoeg aan om Sørloth van de wijs te brengen. David en Bronn probeerden het van ver, maar niet goed genoeg om Bolat echt te verontrusten. Met behulp van Gent klom Antwerp op voorsprong. Derijck speelde zonder omkijken terug. Baby liep goed door en Kaminski kon niet bij de bal. Baby heroverde het leer en trapte het via het kleinste gaatje van op de uitlijn nog binnen. Mbokani zou zelfs nog een derde keer scoren, maar opnieuw ging het feestje niet door. Deze keer riep de lijnrechter hem terecht terug voor buitenspel. Gent kwam nog één keer aan dreigen toe, maar Bolat klemde de ongecontroleerde tik van Dejaegere. Het balbezit was voor de Buffalo’s, maar de Great Old stond collectief erg sterk te verdedigen en had zelf de beste kansen. Antwerp ging verdiend met een voorsprong rusten.

Verste hoekje

Gent kwam beter uit de kleedkamer. Sørloth kreeg een kans, maar lepelde het leer over. Antwerp scoorde aan de overkant nog maar eens, maar Refaelov liep net buitenspel op het moment dat Mbokani verlengde. Zo ging er opnieuw een goal van de Congolees niet door. Op het uur voerde Gent de druk op. De ingevallen Chakvetadze voegde iets toe aan het spel van de Buffalo’s. Bij Antwerp was het even pompen om alle gaatjes dicht te lopen. Toen Thorup er met Kvilitaia nog een spits bij zette, vond Gent dat gaatje. De invaller zette de aanval zelf op en David speelde Chakvetadze vrij. Die trapte haarfijn in het verste hoekje.

Gent leek door te stomen, maar plots sloeg Antwerp toch weer toe. Govea met een slim opwippertje en Refaelov knalde snoeihard tegen de netten. Van Driessche stond opnieuw met zijn hand op zijn oor, maar de fameuze lijn stond deze keer voor Refaelov. Van Driessche wees naar de middenstip en deze keer kon Antwerp wel vieren. Opnieuw drie gouden punten voor Antwerp dat uitloopt op Gent én Anderlecht en virtueel zelfs even op de derde plek komt, zo lang Standard zijn punten van de gestaakte match tegen paars-wit niet krijgt. Enig minpuntje is dat Haroun tegen zijn derde gele kaart aanliep en er volgende week tegen Club Brugge niet bij is. Voor AA Gent wordt het alsmaar meer aftellen naar de bekerfinale.