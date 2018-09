VIDEO. Antwerp en Gent houden elkaar na aangename pot en knappe goal Odjidja in bedwang Rudy Nuyens

30 september 2018

21u52 10 Antwerp ANT ANT 2 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Eén week nadat zijn job aan een zijden draadje hing, leeft Yves Vanderhaeghe weer: door in de beker en gisteravond een punt in een aangename wedstrijd, in een coproductie met Royal Antwerp FC.

"Ik ga door. Ik ga weer winnen", sprak Yves Vanderhaeghe vrijdag aan het einde van zijn persconferentie. De nederlaag tegen STVV en de vernedering tegen Club Brugge hadden de coach van AA Gent in het oog van de storm gezet, maar Vanderhaeghe wist zich gesterkt door het sterkste signaal dat een coach kan krijgen: zijn spelers schaarden zich in groep achter Vanderhaeghe, ook tegenover het Gentse bestuur. Maar zeggen is één ding, doén is nog wat anders. In de bekerwedstrijd op Virton kwam bij een achterstand ook een eerste signaal op het veld. De laatste 20 minuten streden de Buffalo's daar tot de kwalificatie veilig was.

Op de Bosuil trokken de spelers van AA Gent die lijn door. Ze begonnen aan de partij met een cocktail van grinta, vlotte combinaties én druk op de tegenstander. Ook Yves Vanderhaeghe haalde inspiratie uit de slotfase op Virton, waar hij alles in het offensief gooide. Hij stapte af van zijn gebruikelijke 4-3-3 en begon voor het eerst aan een competitiewedstrijd met twee spitsen - Yaremchuk náást Awoniyi. Chakvetadze en Limbombe moesten voor toevoer zorgen vanop de flanken, Odjidja en Verstraete kregen het centrale middenveld voor hun rekening. Zij deden dat goed, want Lior Refaelov kwam aanvankelijk nauwelijks in het stuk voor. Gent voetbalde met veel discipline, zélfs Limbombe ging mee verdedigen als het moest.

Maar de gewezen speler van Antwerp blijft op zijn best in balbezit. Met een knappe actie zette hij Rosted op weg naar Gentse voorsprong. Antwerp leek aangeslagen, maar de eerste goeie aanval van de thuisploeg leidde tot de gelijkmaker. Op een voorzet van Juklerod verloor de Gentse defensie Mbokani uit het oog. Zoveel vrijheid geef je Dieu niet ongestraft: knik, zijn kop ertegen en het stond weer gelijk. Maar wéér leidde Stallone een Gents doelpunt in. Bolat sloeg zijn schot nog uit het doel, maar op de hoekschop die daar uit volgde, haalde Vadis Odjijdja verwoestend uit. Bolat kon er alleen maar naar kijken en de bal uit zijn netten vissen.

Bijna kwam Antwerp nog voor de rust weer langszij, maar Asare weerde de poging van Owusu nog van de lijn. Laszlo Bölöni moet zijn spelers tijdens de rust de levieten gelezen hebben, want Antwerp kwam een stuk snediger voor de dag dan voor de rust. Aangejaagd door het publiek eiste de thuisploeg nu de bal op. Die van Gent moesten er achteraan hollen, maar dat déden ze ook. Af en toe viel er wel een gaatje, maar dat was vooral de verdienste van Antwerp. Faris Haroun zette een knappe actie op en rondde die al even mooi af. Kalinic hield Rodrigues nog van de 3-2, Bolat ontnam Awoniyi aan de overkant de beslissende treffer, in een wedstrijd die vooral geen verliezer verdiende.

Winnen deed Yves Vanderhaeghe niet. Doorgaan doet hij voorlopig wel. Wellicht zelfs met wat krediet.