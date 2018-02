VIDEO: Antwerp blijft steken op draw tegen Oostende Redactie

17 februari 2018

23u00 0

Weer geen zege op de Bosuil voor de Great Old - dat is ondertussen al van 9 december geleden. Ook tegen KV Oostende bleek Antwerp te weinig lucide om het verschil te maken, laat staan de nodige kansen af te dwingen. KV Oostende kwam nooit in de problemen en kan zich nu helemaal richten op play-off 2.