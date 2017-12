VIDEO: Anderlecht met de billen bloot tegen uitgekookt Charleroi, titelstrijd dreigt weinig spannend te worden Redactie

23u00

Anderlecht kon zijn zege in de Champions League op Celtic Park nooit doortrekken thuis tegen Charleroi. Het voetbal verliep bijzonder stroef en bovendien pakte Deschacht al snel een tweede gele kaart. Pak daar een uitgekookt Charleroi bij en kijk, even voor acht stonden er 1-3 cijfers op het bord. O ja, ook Teodorczyk smeerde zich nog een rode kaart op de hals, net als Charleroi-speler Baby. Gevolg: voor Anderlecht wordt het in de topper van komend weekend op Club Brugge haast van moéten: het verschil tussen beide tenoren bedraagt al 10 punten.