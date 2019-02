VIDEO. Anderlecht kan toch nog winnen op verplaatsing: Bolasie kopt paars-wit voorbij Antwerp na erg matige wedstrijd Yari Pinnewaert & Stijn Joris

17 februari 2019

23u00 20 Antwerp ANT ANT 0 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Anderlecht heeft in de strijd om play-off 1 drie gouden punten op de Bosuil buitgemaakt. Een teleurstellende wedstrijd ontplofte in blessuretijd. Bolasie kopte paars-wit alsnog naar de winst. Met de hulp van Didillon die Owusu in de slotseconden nog van de gelijkmaker hield.

Zo zit Anderlecht weer helemaal op koers voor play-off 1. Met 41 punten verstevigt het zijn zesde plek in een weekend waarin STVV en Gent morsten. Antwerp pakt 0 op 6 en dreigt verder weg te zakken. De affiche deed misschien watertanden, de partij leverde weinig tot geen vermaak op. Bölöni lijkt er heilig van overtuigd dat hyperverdedigend voetbal de weg naar play-off 1 is. Zijn collega Fred Rutten is duidelijk een andere mening toegedaan. Met Santini, Bolasie, Zulj, Bakkali én Verschaeren opteerde hij voor vijf aanvallende spelers met in hun rug dan nog gewezen Gouden Schoen Sven Kums. Een clash van twee totaal uiteenlopende tactieken. De term ‘renderen’ is misschien niet helemaal op zijn plek, maar die van Antwerp hield zeker in de eerste 45 minuten het best stand. De Great Old legde al dat aanvallend geweld van RSCA het zwijgen op. Je moet er ook maar gaan aanstaan, in het andere kamp stonden Arslanagic, Van Damme, Haroun en co met het mes tussen de tanden te wachten. Dat wachten mag u letterlijk nemen. Tekenen voor een 0-0 en stiekem hopen op een 1-0 dat is duidelijk het devies van Bölöni.

Toch kwam Antwerp nog het dichtst bij een doelpunt. Jukleröd mikte een vrije trap naar de eerste paal en Didillon moest met de voet de openingstreffer van het bord houden. Anderlecht vond weinig ruimte en moest steeds meer achteruit. De duelkracht bij de Great Old deed zijn werk en Lamkel Zé kon op zijn rechterflank af en toe dreigen. Paars-wit kwam via enkele stilstaande fases wel in de buurt van Bolat. Maar die maakte de gevaarlijkste voorzetten zelf onschadelijk of liet het over aan één van zijn ploegmaats. De voetballiefhebber werd zeker niet op zijn wenken bediend. We waren er geen getuige van, maar we vermoeden dat ook op de eretribune waar Paul Gheysens, Luciano D’Onofrio én Roger Vanden Stock broederlijk naast mekaar zaten, wel een keertje gegeeuwd werd.

Woorden van lof wel voor het Antwerpse publiek. Dat maakte er nog wat van. De sfeer op de Bosuil loste de verwachtingen wel in. Kara kon nog een keertje koppen, maar mikte in de handen van Bolat. Hoe langer de wedstrijd duurde, hoe meer beide ploegen zich in een droge 0-0 konden vinden. De intensiteit van de wedstrijd zakte als de spreekwoordelijke pudding in mekaar. Antwerp leek even op de zege af te stevenen toen Refaelov slim tussendoor speelde en Lamkel Zé ervandoor mocht. De Kameroener ging neer in de zestien en Van Driessche zag er strafschop in. De VAR dacht er anders over. De ref ging lang kijken en kwam op zijn beslissing terug. Geen strafschop én geel voor een duik van Lamkel Zé. De match leek helemaal dood te bloeden tot in blessuretijd Verschaeren ruimte vond op de rechterkant vond en naar de tweede paal voorzette. Daar stond Bolasie die eenvoudig binnen kopte en Anderlecht de onverhoopte drie punten schonk. De Congolees speelde een bleke wedstrijd, maar Rutten liet hem staan en werd voor zijn geduld beloond. Al had Anderlecht nog een supersave nodig van Didillon. Zonder de Fransman had Owusu de 1-1 binnen gekopt. Zo vertrok paars-wit toch nog met drie punten uit Deurne-Noord.