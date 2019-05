VIDEO. Anderlecht kan niet winnen tegen Antwerp Yari Pinnewaert & Jan Mosselmans

12 mei 2019

16u25 22 Antwerp ANT ANT 1 einde 1 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Antwerp en Anderlecht hebben de punten gedeeld en daar leken beide ploegen na de match best tevreden mee. Zij houden hun directe opponenten, Standard voor Antwerp en Gent voor Anderlecht, achter zich.

Na de zege van Gent op Standard, vorige vrijdag, was het meer van moéten voor Anderlecht dan voor Antwerp in de koers naar Europees voetbal. Antwerp moest de geschorste Mbokani missen, Lamkel Ze keerde terug uit schorsing en Bölöni dropte opnieuw Rafaelov in de ploeg.

Belhocine van zijn kant heeft zijn basiself gevonden. Alleen Kara kon hij wegens een rugblessure niet gebruiken. De man van 8 miljoen, Buba Sanneh, kreeg eindelijk nog eens zijn kans, maar vooral omdat James Lawrence, ook wegens rugklachten, de voorbije week nauwelijks trainde.

Anderlecht kende een droomstart op een sfeervolle Bosuil dat ook sereen een eerbetoon bracht aan Julie Van Espen. Na 5' stond het 0-1. Lange bal in de 16-meter, Verschaere kopte verstandig terug tot bij Najar, die kraakte zijn schot maar Santini stond in het traject van de bal en tikte van dichtbij onder Bolat binnen.

Antwerp was even aangeslagen maar herpakte zich snel en ging meteen op zoek naar de gelijkmaker. Cobbaut en Appiah kregen het moeilijk op de flanken met Baby en een bedrijvige Lamkel Ze. Maar de laatste pass kwam er zelden uit. Eén keer in de eerste helft moest Didillon écht zijn kunnen tonen. De Anderlecht-doelman werd ei zo na geklopt door... Bornauw. De Fransman ranselde de ongewilde kopbal van zijn ploegmaat met een knappe reflex uit doel. 0-1 was de ruststand.

Antwerp kwam na de rust furieus uit de kleedkamer en pakte Anderlecht meteen bij de keel. En nu was het de thuisploeg die vroeg scoorde. Lange inworp Opare, Owusu die z’n omhaal mist en daardoor Sanneh en Borbauw verrast. Aan de tweede paal tikte uitblinker Lamkel Ze makkelijk binnen. De verdiende gelijkmaker voor de Great Old.

Antwerp bleef Anderlecht onder druk zetten maar een tweede goal leverde dat niet meteen op. Twintig minuten voor tijd moest de thuisploeg de wurggreep lossen en kwam Anderlecht weer in de wedstrijd. Het spel ging nu lekker op en af met Antwerp als meest dominante ploeg en Anderlecht dat op de counter dreigde. De beste kans was nog voor Santini die een strakke voorzet van dichtbij overtikte.

