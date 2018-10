VIDEO. "Allez Michel, chante avec nous": Preud'homme en Standard laten Sclessin dansen, Club tweede keer onderuit in een week Frank Dekeyser en Thomas Lissens

07 oktober 2018

19u51 28 Standard STA STA 3 einde 1 CLU CLU Club Brugge Jupiler Pro League Standard heeft een statement gemaakt tegen Club Brugge – 3-1. Een totaalprestatie van de Rouches. Blauw-zwart kon nooit een vuist maken op Sclessin. Te plat , de wet van de sterkste ondergaan.

120 jaar Standard. De tifo van het thuispubliek was indrukwekkend, de sfeer eveneens. De Rouches begonnen goed aan de wedstrijd. Druk op de bal, drang naar voren. In de eerste minuut ontsnapte Cavanda op rechts, zijn schot ging voorlangs. Standard was scherper dan Club Brugge. Op het kwartier moest Letica alles uit de kast halen op een kopbal van Emond – eerst had de doelman een voorzet van Fai slecht verwerkt. Aan de overkant mikte Vanaken een vrije trap van Vormer naast en wachtte Dennis te lang om af te werken. Meteen de beste kansen voor blauw-zwart in de eerste helft. Overpowered door Standard. Vormer en Vanaken raakten geen bal tegen Marin en Cimirot, Wesley werd uit de wedstrijd gehouden door Luyindama en Laifis, Mata zag alle kleuren van de regenboog tegen man-in-vorm Djenepo. Sclessin genoot van de Rouches. Zij kregen voldoende kansen op de 1-0. Emond verlengde naast, Djenepo trapte ook al naast en Laifis schoot voorlangs vanuit een schuine hoek. Preud’homme kon het amper geloven – al die kansen.

De landskampioen pufte, kreeg geen poot aan de grond. Tien minuten voor de rust kwam Standard dan toch op voorsprong. Marin veroverde de bal en stak diep tot bij Carcela, de Marokkaan werkte koel af. Even later trapte Mpoku nog naast. En Letica maar zwaaien naar zijn ploegmaats. In het ijle.

Zo scherp Standard begon aan de match, zo matig deden ze dat in de tweede helft. Net als tegen Akhisaspor donderdag een moment van concentratieverlies vlak na de rust. Dennis mocht voorzetten, Wesley stond moederziel alleen, maar kopte slap op Ochoa. Het was gelukkig voor de Rouches slechts een momentopname. Marin zette voor, Emond duwde net naast. In minuut 62 was Fai iedereen te snel af, hij bediende Emond. De spits trapte mooi binnen in de verste hoek – Letica was kansloos. Olala, Standard. Dat Luyindama er twintig minuten voor tijd 2-1 van maakte met een eigen doelpunt, was het enige smetje op de wedstrijd van de thuisploeg. Een totaalprestatie. Van Ochoa tot Emond: niemand viel uit de toon. Toen Marin er in het slot 3-1 van maakte, was er geen houden meer aan. Op de bank vlogen ze mekaar in de armen, de spelers vierden feest met de supporters. Sclessin op zijn best. “Allez Michel, chante avec nous.” Heeft hij de machine aan de praat gekregen? Vandaag leek het er alleszins op. Als de Rouches dit elke wedstrijd kunnen brengen…