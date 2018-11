VIDEO. Alle controversiële fases uit AA Gent-Antwerp op een rij. Kende Laforge de Buffalo’s terecht géén goal toe? En wat met de afgekeurde treffers van Antwerp? TLB

25 november 2018

23u00

AA Gent en Antwerp speelden vanmiddag 0-0 gelijk in de Ghelamco Arena na een match waarin de hoofdrol toch weggelegd was voor scheidsrechter Nicolas Laforge en videoref Lawrence Visser. In de eerste helft kreeg AA Gent geen treffer toen een schot van Giorgi Chakvetadze al dan niet over de lijn ging en een doelpunt van Jonathan Bolingi werd afgekeurd voor buitenspel van Mbokani. In de tweede werd Bolingi helemaal de pechvogel van de namiddag toen ook zijn tweede goal afgekeurd werd na tussenkomst van de VAR. Tot overmaat van ramp voor de ‘Great Old’ leek AA Gent in de toegevoegde tijd zelfs nog nog te winnen. De ingevallen Vadis Odjidja mocht nog een strafschop nemen nadat de VAR een overtreding van Jelle Van Damme had gezien. De Ghelamco Arena maakte zich op om te vieren, maar daar stak Sinan Bolat alsnog een stokje voor. Alle controversiële fases op een rijtje:

AA Gent kreeg geen goal toegekend na de geweldige uithaal van Chakvetadze (en matig werk van Bolat):

Laforge keurt de 0-1 van Bolingi af na overleg met de videoref. Maar stond Mbokani wel duidelijk buitenspel?

Laforge keurt ook de tweede goal van Bolingi af. Baby stond buitenspel toen de voorzet vertrok:

AA Gent krijgt nog strafschop na te stevige ingreep van Van Damme op Souquet, maar Bolat voorkomt dat Odjidja matchwinnaar wordt: