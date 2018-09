VIDEO. Aanvoerder Botaka bezorgt STVV volle buit tegen KV Oostende, Limburgers pakken eerste competitiezege FKS

01 september 2018

21u52 0 STVV STV STV 1 einde 0 KVO KVO KV Oostende Jupiler Pro League In een allesbehalve hoogstaande match trok STVV op basis van de kansen -Oostende versierde er maar eentje- het laken toch verdiend naar zich toe met een strafschopgoal van Botaka in minuut 75. Meteen een eerste overwinning voor de Kanaries dit seizoen.

STVV ging tegen Oostende op zoek naar een eerste overwinning. De Kustjongens, van hun kant, wilden graag een vervolg breien aan hun keigoede opening van de competitie. Geen verrassingen in de basis bij de Kanaries. Bij de bezoekers kreeg nieuwkomer Laurens De Bock meteen een basisplaats op de linksachter. Wie echter een veelbelovende match had verwacht, bleef al snel op zijn honger zitten. Want de tweeëntwintig hoofdrolspelers maakten van de ganse eerste helft één lang uitgesponnen studieronde waarin de bal oeverloos werd rondgetikt zonder oplossingen te vinden naar voor toe. We noteerden niet één uitgespeelde kans, die naam waardig. Of we moesten die vrijschop van Bezus in rekening brengen, die met een listig balletje Buya probeerde af te zonderen voor doel. De spits kreeg het leer echter niet onder controle. Weg kans en dus ook nog altijd 0-0 bij de koffie.

Slechter dan die eerste helft kon het tweede luik van de match niet worden, dachten de grootste optimisten in de tribunes. Beide ploegen kwamen inderdaad iets feller uit de kleedkamer. Het leverde meteen twee kansen op voor de thuisploeg. Bezus schilderde een voorzet op de knikker van Teixeira die het leer overhoeks net naast de verste paal mikte. En Boli, alleen voor doel, kopte een gemeten voorzet van Teixeira van dichtbij onbegrijpelijk over. Oostende probeerde het intussen vooral op de counter. Maar ook al kregen de bezoekers veel ruimte, ze slaagden er niet in die benutten. STVV bleef het gevaarlijkst. Botaka mikte na een mooie slalom nipt naast. Plots was de thuisploeg los. Ondoa moest eerst alles uit zijn lijf halen op een poging van De Norre, maar in de herneming ging de bal op de stip omdat Boli op de rand van de zestien werd neergehaald door Bjelica. Botaka zette de strafschop feilloos om. 1-0. Oostende was allesbehalve van de kook. En plots was daar ook die eerste grote kans voor de bezoekers. Milovic trapte de voorzet van Banda echter voorlangs. Intussen zaten we al in de eindfase. Daarin gebeurde er nog nauwelijks iets. En dus bleef het 1-0. De opluchting op Stayen was groot.

