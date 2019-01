VIDEO. AA Gent pakt belangrijke zege op Kortrijk dankzij David en zondagsschot De Smet Yari Pinnewaert & Rudy Nuyens

27 januari 2019

21u50 9 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 2 GNT GNT KAA Gent Jupiler Pro League Jess Thorup spaarde zijn beste krachten voor de bekerwedstrijd van woensdag op Oostende, maar ging toch met de drie punten aan de haal in Kortrijk. AA Gent houdt zijn plaats in de top zes vast.

We hebben het hem nog gevraagd, vrijdag op zijn persconferentie: of hij overwoog te roteren, gezien de inspanningen van op het einde 9 man op donderdag tegen Oostende én het drukke programma dat er aankwam? Jess Thorup antwoordde zonder verpinken: «Ik zal mijn sterkst mogelijke ploeg opstellen in Kortrijk.» We zullen het maar klasseren als een leugen om bestwil, of beter: om de tegenstander zand in de ogen te strooien. De bank van AA Gent vertelde alles. Daar zaten Souquet, Chakvetadze, Sørloth, Bezus, Asare en Bronn broederlijk op rust. Vadis Odjidja werd zelfs helemaal gespaard. Voeg daar nog de geschorste Esiti aan toe en je komt nagenoeg aan een volledig basiselftal.

Op het veld stonden onder meer Thibault De Smet - tot nu toe goed voor één basisplaats en twee invalbeurten in de competitie, Eric Smith - na twee invalbeurten toe aan zijn eerste basisstek - en Timothy Derijck, die voor het laatst aan de aftrap kwam op 26 september, in de beker op Virton. Igor Plastun moest zelfs als rechtsback aan de slag. Met een veredeld B-elftal was de boodschap duidelijk: Thorup zet alles op de return in de halve finales van de beker, woensdagavond in Oostende, waar AA Gent gezien de 2-2 uit de heenmatch vol aan de bak moet.

We moeten er meteen aan toevoegen dat het Ersatzteam van Thorup bijzonder gretig aan de aftrap kwam. Met hoge druk werd Kortrijk achteruit gedrongen, nagenoeg elke tweede bal was voor de Buffalo’s. Dat resulteerde in een vroege openingsgoal. Dompé liet Azouni - niet voor het laatst - sterretjes zien, David legde zijn zesde van het seizoen loepzuiver binnen. Gaandeweg haalden de gebreken van een niet ingespeeld team evenwel de bovenhand op de gretigheid, met teveel slordigheden tot gevolg. Mboyo zette Plastun in de wind, Ouali mocht bij de tweede paal vrijuit de gelijkmaker binnen trappen. Kaminski voorkwam een achterstand op een uithaal van De Sart.

Maar in het derde kwartier werd Gent toch weer het gevaarlijkst. Bruzzese haalde een vrijschop van Dompé uit de kruising, redde vervolgens een poging van Yaremchuk en mocht zich tenslotte gelukkig prijzen dat een schot van David - knap bediend door een bedrijvige Dejaegere - op de paal strandde. Smith mikte voor de rust ook nog eens nipt naast het doel van Bruzzese. Maar kort na de rust ontsnapte Gent weer aan een achterstand. Eerst redde Kaminski een knappe poging van Avenatti, minuten later knalde Ouali op de deklat.

Thorup zag dat zijn team een kwaliteitsinjectie nodig had. Op het uur bracht hij Sørloth, even later kwamen ook Bezus en Chakvetadze van de bank. Kortrijk prikte nog een keer, maar De Sart mikte van dichtbij naast. Een kwartier voor tijd viel het doelpunt aan de overkant. En wat voor één. Chakvetadze zag de opening links bij Thibault De Smet en die prikte de bal met een machtig schot met rechts - normaal gebruikt hij die vooral om op de bus te stappen - recht in de kruising.

De allereerste competitiegoal voor de jonge De Smet, maar meteen één die kan tellen. Zijn doelpunt houdt AA Gent in de top zes. Zonder aansluiting te verliezen in de competitie, kan Jess Thorup woensdag in Oostende alle zeilen bijzetten in de beker. Gegokt en gewonnen. Aan de kust mogen Sørloth, Bronn, Souquet, Asare, Esiti en Odjidja terug aan de aftrap verwacht worden. Helemaal op het einde deed Kaminski gisteravond nog zijn duit in het zakje door een afgeweken schot van Chevalier uit zijn doel te ranselen.