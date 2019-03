VIDEO. AA Gent neemt de maat van Oostende en springt top zes binnen: Buffalo’s krijgen hun finale op Stayen RN/XC

10 maart 2019

AA Gent krijgt volgende zondag de finale op Stayen waarop het gehoopt had. De Buffalo's klopten Oostende met het kleinste verschil en hebben aan een gelijkspel tegen STVV genoeg om play-off 1 te halen.

AA Gent startte zoals je een match die moét gewonnen worden hoort aan te vatten, met veel drang naar voor. Dat loonde al snel. Sørloth soleerde het halve veld over en haalde fors uit, Dutoit pareerde de bal binnen het bereik van Yaremchuk en die bracht de Buffalo’s meteen op voorsprong.

KV Oostende holde achter een ongrijpbare bal aan en leek rijp voor de slacht. AA Gent verviel evenwel al snel in een aantal manco’s die de ploeg het hele seizoen al parten speelden. De Buffalo’s lieten het tempo zakken en stapelden teveel slordigheden op. Dompé was voor rust even vaak een stoorzender voor zijn eigen team als onvoorspelbaar voor de tegenstander, maar er waren er nog wel een paar die onder hun niveau bleven.

Dat belette niet dat AA Gent genoeg kansen afdwong om de match al voor de rust te beslechten. Los van de vroege goal telden we liefst acht goeie mogelijkheden, maar Dutoit reageerde gevat op pogingen van Bronn en Dompé. Die zette de Oostendse doelman tot twee keer toe aan het werk, maar hij hielp ook een paar uitstekende kansen om zeep. David en Yaremchuk volgden zijn voorbeeld.

Coopman mikte al een keer een verwittiging nipt naast, maar uiteindelijk kreeg Gent waarom het vroeg, toen Nastic de bal op slag van rust met buitenkant links in de kruising joeg. Bijzonder sneu voor een machteloze Kaminski, die voor rust niet één bal moest pakken, maar uiteindelijk toch geklopt werd door een zondagsschot.

Het moet zijn dat Dompé tijdens de rust even voor de spiegel is gaan staan, want kort na de rust toonde de Fransman dat hij wel degelijk efficiënt kan zijn. Op een doorsteekpass van Odjidja legde hij de bal haarfijn naast Dutoit in het hoekje. Het eerste competitiedoelpunt voor Dompé, maar eentje dat bij de eindafrekening wel eens ontzettend belangrijk zou kunnen zijn.

AA Gent kreeg nog genoeg kansen om die voorsprong verder uit te diepen, maar het liet die andermaal liggen. Zo bleef het een nerveuze bedoening tot in de slotminuten, waarin Guri nog dicht bij de gelijkmaker kwam, maar uiteindelijk heeft AA Gent volgende zondag op Stayen de finale beet die het voor ogen had.