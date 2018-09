VIDEO. AA Gent laat zich op eigen veld verrassen door STVV, Japanse invaller matchwinnaar met héérlijke goal Redactie

16 september 2018

21u51 24 KAA Gent GNT GNT 1 einde 2 STV STV STVV Jupiler Pro League AA Gent heeft zich in de slotmatch van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League laten verrassen door STVV. De Limburgers haalden het met 1-2 in de Ghelamco Arena na een héérlijke goal van de ingevallen Kamada in de slotfase. De Buffalo's, die volgende week leider Club Brugge ontvangen, blijven door de nederlaag steken op de vijfde plaats.

AA Gent begon goed aan de match, maar toch waren het de bezoekers die op voorsprong klommen. De Sart infiltreerde goed en Ceballos had dat in de gaten. De winger loodste zijn ploegmaat door de Gentse verdediging en De Sart faalde niet oog-in-oog met Kalinic: 0-1. De Buffalo's moesten op zoek naar de gelijkmaker, maar die vonden ze niet in de eerste helft.

Nieuwkomer Souquet bleef bij rust in de kleedkamer en Bronn kwam hem vervangen. De Tunesische international is pas terug na een zware knieblessure, maar hij kon zich vanavond wel meteen doen opmerken. Op voorzet van Asare kon Bronn vijf minuten na de pauze Steppe verschalken: 1-1.

De thuisploeg ging nadien op zoek naar de winnende treffer, maar die viel tien minuten voor tijd aan de overzijde. De Japanse invaller Kamada kreeg (te) veel ruimte en daar wist hij wel raad mee. Eerst zette hij Derijck in de wind en daarna moet ook Verstraete eraan geloven. Tegen Kamada's schot was Kalinic ook niet opgewassen. Bezus pakte nog zijn tweede gele kaart, maar ook daarna kon de zege STVV niet meer ontglippen.