VIDEO. AA Gent houdt na zoutloze partij punten thuis tegen Kortrijk, Limbombe steelt de show met Panenka



Rudy Nuyens en Glenn Van Snick

03 november 2018

22u18

Bron: Eigen berichtgeving 6 KAA Gent GNT GNT 3 einde 1 KVK KVK KV Kortrijk Jupiler Pro League AA Gent heeft zijn derde zege beet onder Jess Thorup, maar de Buffalo’s waren weer één helft nergens. De Deen heeft nog flink wat werk voor de boeg, de drie punten tegen Kortrijk kunnen daarbij alleen maar een hulpmiddel zijn. 3-1.

Jess Thorup kon opnieuw rekenen op Dylan Bronn en Birger Verstraete, maar de Gentse coach koos verrassend voor de elf die dinsdag een wanprestatie hadden neergezet in Moeskroen. “Ik probeer vertrouwen te geven en te tonen dat één misstap kan gebeuren. Ik zag een reactie op training en wil een signaal geven aan de club, de fans en de spelers dat wat dinsdag gebeurde eenmalig was”, aldus Thorup voor de match. We kunnen ons indenken dat hij Verstraete nog even wou sparen met de verplaatsing naar Anderlecht in het vooruitzicht, ook al omdat die met vier gele kaarten zit.

Thorup kwam bedrogen uit. Zijn elftal schonk hem voor de rust niets terug voor het gekregen vertrouwen. Franko Andrijasevic liet enkele aardige dingen zien, maar hij predikte in de woestijn. Eén feit vertelde alles over de prestatie van AA Gent voor de rust: Kaminski kreeg niet één bal tussen de palen te verwerken. Voor de zoveelste keer waren de Buffalo’s offensief onmondig.

Onkunde

Glen De Boeck leek naar Gent gekomen voor een punt, met linies die compact op mekaar aansloten. Kortrijk had wel flink wat overtredingen op Andrijasevic en Yaremchuk nodig, maar het kwam nooit echt in de problemen. Op wat afstandspogingen van Kanu en Azouni na, stelde Kortrijk offensief overigens ook niks voor.

Tot de defensie van AA Gent kort voor de rust besloot om de bezoekers een handje toe te steken. Van Der Bruggen lanceerde Chevalier – Asare schonk hem wel 20 meter vrijheid - en die verstuurde meteen een pas richting centrum. Daar tikte Plastun de bal stuntelig op Kalinic – had die wel geroepen? Resultaat: Stojanovic kon in de rebound zijn zevende van het seizoen zomaar binnen leggen. Dylan Bronn moet op de bank op zijn lip gebeten hebben bij zoveel defensieve onkunde.

Na de rust kwam AA Gent toch langszij. Roman Yaremchuk veerde het hoogst op op een voorzet van de ingevallen Verstraete en kopte zijn vierde van het seizoen voorbij Kaminski. Gent ging na die gelijkmaker op zoek naar meer. Er kwam eindelijk weer bezieling in de ploeg, maar er was een strafschop nodig om de Buffalo’s op voorsprong te brengen. Bert Put gaf strafschop na handspel van de ingevallen Mboyo. Enige intentie leek daar niet mee gemoeid, maar de bal ging wel op de stip. Limbombe zette zich achter de bal en versloeg Kaminski met een ‘Panenka’.

Chakvetadze kwam dicht bij meer, maar Kaminski redde uitstekend. Yaremchuk maakte uiteindelijk toch zijn tweede van de avond, maar hij kreeg daarbij een voet van Mboyo in het gelaat en moest met een blessure naar de kant.