Vertrek Coucke als voorzitter Pro League roept veel vragen op



RN/SK

20 april 2019

08u30 2 Belgisch voetbal Anderlecht-voorzitter Marc Coucke heeft beslist om zijn mandaat als voorzitter van de Pro League per direct neer te leggen. Een ontslag dat veel vragen oproept in de voetbalwereld.

“Ik heb de CEO van de Pro League, Pierre François, ingelicht”, zegt Marc Coucke. “Mijn mandaat kost heel veel energie en tijd. Ik denk dat ik die tijd beter in Anderlecht kan stoppen – hier is meer werk dan gedacht. Maar vooral vind ik dat ik té vaak in een ‘conflict of interests’ terechtkom. Stel dat Anderlecht vijfde eindigt in play-off 1 en Mechelen wint de beker – dan beslist ik mee op bondsniveau of Anderlecht al dan niet Europees speelt (in geval van veroordeling van KV Mechelen in operatie-Propere Handen, red.). Dat kán niet. Ik pleit ervoor opdat mijn opvolger een onafhankelijk iemand wordt.”

Ronde bij alle clubs

Het ontslag van Coucke stuit op veel ­vragen in de voetbalwereld, vooral omdat het valt vlak voor er een beslissing genomen moet worden over het competitieformat. Coucke maakte de voorbije maanden zijn ronde bij alle clubs van 1B, de K11 en de G5, om informatie in te winnen over de toekomstige formule van het profvoetbal. Coucke zou die informatie bundelen en op basis daarvan met concrete voorstellen naar buiten komen. “Hij is de enige die die informatie heeft, zelfs Pierre François is daar niet van op de hoogte”, valt te horen binnen het voetbalmilieu. De tijd dringt nochtans, want in juni moet er een beslissing vallen over het nieuwe competitieformat, dat ook gevolgen zal hebben voor de ­toekomstige onderhandelingen met de televisiezenders. Het wordt Coucke niet in dank afgenomen dat hij in die omstandigheden – en met die informatie op zak – het schip verlaat.

Dat Coucke ‘conflict of interests’ aanhaalt als motivering voor zijn beslissing, stuit al evenzeer op onbegrip. «Alsof hij dat een jaar geleden niet had kunnen ­bedenken», luidt het. De volgende ­vergadering van de Raad van Bestuur van de Pro League is voorzien op 24 april. Er moet zo snel mogelijk een opvolger voor Coucke komen, maar niemand ziet momenteel waar die vandaan moet komen.