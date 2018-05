Verstraete doet met deze actie een gooi naar titel van belachelijkste schwalbe van het jaar Redactie

10 mei 2018

23u00 0

Gent was niet meteen afgezakt naar Limburg om aanvallende acties in elkaar te steken. Philippe Clement nam zelfs na de partij het woord "afbraakvoetbal" in de mond. Om het sluwe spel van Gent te onderstrepen deed Birger Verstraete alvast een gooi naar de titel van 'belachelijkste schwalbe van het jaar'. Een verdedigende dan ook nog eens. Wanneer Verstraete zag dat het leer over de lijn in hoekschop verdween, probeerde hij nog een fout mee te krijgen. Dat gebeurde echter bijzonder opzichtig en er was dan ook nog geen enkel contact. Verstraete kreeg er echter geen gele kaart voor. Grappig zijn de beelden alvast wel.

