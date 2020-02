Verschueren: “Als ik had geweten dat Nasri zo vaak geblesseerd zou zijn, hadden we hem niet gehaald” Redactie

Bron: Proximus Sports 0 Jupiler Pro League Samir Nasri wil een surplus voor Anderlecht zijn, maar de aanvallende middenvelder is ook bij paars-wit op de sukkel. “Als ik had geweten dat hij zo vaak geblesseerd zou zijn, hadden we hem niet gehaald”, aldus Michael Verschueren in een gesprek met Proximus Sports.

De laatste competitiematch van Nasri in een shirt van paars-wit dateert van 4 oktober. Toen viel de Fransman in de thuismatch tegen Charleroi na 28 minuten uit met een hamstringblessure. Momenteel kampt Nasri met een probleem aan de adductoren.

Nasri’s overeenkomst in Brussel loopt eind dit seizoen af, met optie. Anderlecht zal in de huidige context wellicht niet geneigd zijn die te lichten. Ook de blessuregevoeligheid van Nacer Chadli, die met zijn kuit sukkels, baart zorgen. “We hopen dat hij maximum binnen twee fit is. We willen hem méér op het veld.”

Verschueren kwam bij Proximus Sports ook terug op de drie nieuwkomers van Anderlecht. “Pjaca is een speler die al een aantal blessures gehad heeft. Maar nu is hij fit. Er is dus geen probleem. Bij Joveljic wilden we een aankoopoptie, maar dat zag Frankfurt niet zitten. En Murillo? We volgen hem al heel lang. New York wilde hem eerst niet verkopen, maar op de laatste dag van de transfermarkt vonden we dan toch een akkoord.”