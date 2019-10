Verschaeren en Chadli schieten Anderlecht naar tweede competitiezege AB

04 oktober 2019

22u28 2 Charleroi CHA CHA 1 einde 2 AND AND Anderlecht Jupiler Pro League Hallelujah. De tweede competitiezege voor Anderlecht is een feit. Paars-wit won met 1-2 op het veld van Charleroi. Verschaeren pikte zijn eerste doelpunt van het seizoen mee, Chadli maakte de winning goal.

“Coucke buiten”, viel er te lezen op spandoeken van de Anderlecht-fans voor de aftrap. De voorzitter was niet aanwezig op Mambourg. Kersvers T1 Franky Vercauteren was dat wel. Hij volgde de wedstrijd vanuit de tribune samen met Michael Verschueren en Vincent Kompany. Die laatste voerde amper één wijziging door in vergelijking met de ploeg die gelijkspeelde tegen Waasland-Beveren. Vlap verscheen aan de aftrap, Zulj verhuisde naar de bank.

In het openingskwartier was het duel in evenwicht, maar het was wel paars-wit dat de score opende. Verschaeren werd diep gestuurd door Chadli, kapte Diagne simpel uit en plaatste de bal netjes voorbij Penneteau. Het eerste doelpunt van het seizoen voor Verschaeren was meteen een pareltje. Vervolgens kwamen Chadli en Luckassen dicht bij de 0-2. Anderlecht was baas in de eerste helft. En toch kwam Charleroi langszij. Fall kopte de 1-1 voorbij Van Crombrugge op aangeven van uitblinker Bruno.

Wat volgde, was het meest opmerkelijke moment van de wedstrijd. In minuut 45 werkte Chadli de bal met de schouder in doel. Maar VAR Laforge keurde het doelpunt af wegens hands, met veel consternatie tot gevolg. Ruststand: 1-1.

Revanche voor afgekeurde goal

Na de pauze zat er meer schwung in het spel van de thuisploeg. Bruno, Nicholson en Núrio misten dé kans op 1-2. Aan de overkant kwam ook Amuzu dicht bij een doelpunt. Maar ‘t was uitgerekend Nacer Chadli die Anderlecht op weg zette naar de overwinning. De Rode Duivel kapte de Charleroi-defensie uit en knalde - via Nicholson - tegen de netten. Revanche voor zijn afgekeurde goal.

Charleroi zette nog alles op alles, maar het bleef bij 1-2. Anderlecht boekt zo zijn tweede competitiezege van het seizoen en gaat met een 9 op 30 de interlandbreak in.