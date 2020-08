Verrassing: Waasland-Beveren leider na 1-3-zege op bezoek bij KV Kortrijk LUVM

09 augustus 2020

22u39 18 KV Kortrijk KVK KVK 1 einde 3 WBE WBE Waasland-Beveren Jupiler Pro League Waasland-Beveren wordt aanzien als een degradatiekandidaat, maar won vanavond wel op het veld van KV Kortrijk: 1-3. De Waaslanders staan door het doelsaldo zelfs op plek één in het klassement.

Meer dan vier maanden zweefde Waasland-Beveren tussen 1B en 1A. Geen ideale situatie, en daar kwam het uitstel van drie oefenmatchen bovenop door coronabesmettingen. Met vier nederlagen in de vier wél gespeelde duels zou je denken dat ze eerder met de moed in de schoenen naar de openingsmatch in Kortrijk zouden vertrekken, maar dat is buiten Nicky Hayen gerekend.

De nieuwe coach wil de negativiteit van de voorbije periode rondom Waasland-Beveren doorbreken. Hayen wil de Waaslanders ook ander, meer avontuurlijk voetbal zien brengen dan er vooral in de voorbije twee seizoenen op Freethiel te zien was. In het Guldensporenstadion is de Limburger alvast op de best denkbare manier aan zijn opdracht begonnen. Waasland-Beveren voetbalde zonder complexen in Kortrijk, groef zich op geen enkel ogenblik in en werd voor zijn durf beloond met een belangrijke driepunter. Vroeg in de wedstrijd knutselde Daan Heymans na dubbelpasses met Albanese en Efford een prachtig doelpunt ineen. Bij de 1-2 ging KVK-doelman Jakubech dan weer gruwelijk in de fout op een kogel van de pas ingevallen Koita, nog niet zo lang geleden zelf bij Kortrijk aan de slag.

Kortrijk trachtte de Waaslanders wel tegen het eigen doel te plakken, maar Pirard (uiteindelijk toch fit) en zijn defensie gaven geen krimp. Het was integendeel weer uitblinker Heymans die aan de overkant de Wase winst nog meer glans gaf.



