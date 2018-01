Vermant voorgesteld als opvolger Clement: "Zijn opstapclausule ligt toch wat hoger" Michaël Vergauwen

10u40 1 BELGA Jupiler Pro League Sven Vermant (44) dus. Na lang zoeken heeft Waasland-Beveren - 24 uur voor de aftocht naar het Spaanse winterkamp - zijn opvolger van Philippe Clement gevonden. In hetzelfde Brugse nest. Vermant tekende een contract voor 3,5 jaar met daarin - uiteraard - een opstapclausule.

Van de Lokhalle in het Duitse Göttingen - waar hij met de U19 van Club Brugge meedeed aan de 'Sparkasse & VGH Cup', een indoortoernooi - naar de Freethiel in Beveren. Een bijna vijf uur durende taxirit van 470km. Vertrek om 1.30u donderdagnacht, aankomst om 6.30u vrijdagochtend. Je moet er wat voor over hebben om T1 van Waasland-Beveren te worden. Met kleine oogjes en grote honger leidde Sven Vermant gisterochtend zijn eerste training bij geel-blauw. "Ik heb heel weinig geslapen, ja", lachte hij. "Een paar keer m'n ogen toegedaan in de taxi. Het was vroeg dag."

Contract tot 2021

De vermoeidheid eiste zichtbaar ook zijn tol bij voorzitter Dirk Huyck. Op de vraag voor hoe lang Vermant had getekend, antwoordde hij: "Tot juni 2021. Of dus 2,5 jaar." Sportief directeur Danny De Maesschalck moest hem bijtreden. "3,5 jaar, voorzitter." Hopelijk zijn bij de opstapclausule in het contract alle komma's correct gezet. Want zo'n clausule is effectief voorzien. Net als bij Philippe Clement, remember diens plotse overgang naar RC Genk vorige maand. "We willen namelijk liefst van al tijdens het seizoen geen afscheid nemen van een trainer", legde Huyck uit. "Om onszelf te beschermen en de mogelijk geïnteresseerde clubs het een beetje moeilijker te maken, voorzien we dus zo'n clausule. En deze ligt toch wat hoger dan bij Clement, ja."

Zorgen voor later. Vermant vertrok vanmorgen vroeg - om 4 uur verzamelen op de Freethiel, hij is het vroeg opstaan ondertussen gewoon - met Waasland-Beveren op winterstage naar het Spaanse San Pedro Del Pinatar. Mét Ibrahima Seck tot nader order. De Senegalees - in beeld bij onder meer Genk en Standard - trainde gisterochtend gewoon mee tijdens de eerste oefensessie onder Vermant. Het werd een rustige inlooptraining.

"Ik wil zo dominant mogelijk voetbal brengen, zowel in balbezit als in balverlies. Ik hou van structuur en duidelijkheid, op en naast het veld en ben iemand die recht door zee gaat", omschreef de kersverse T1 zichzelf. "Dat er veel gelijkenissen zijn met Philippe Clement? Elk parcours heeft zijn eigen wegen. Ik ken Philippe al lang, we hebben vaak en veel met elkaar gesproken. Ook nu had ik contact met Philippe. Logisch dat je info inwint als je zo'n stap zet. Hij was niet de enige die ik raadpleegde. De gesprekken die ik voerde, maakten heel wat dingen duidelijk voor me, waardoor ik met overtuiging deze stap zette. Ik was zeker niet uitgekeken op de job die ik deed, zo zit ik niet in elkaar. Als ik kies voor iets, ga ik ervoor, maar op een bepaald moment krijg je toch het gevoel dat je een volgende stap kunt en moet zetten. Dat heb ik nu gedaan. Of Club verrast was met mijn plots vertrek? Plots is relatief. Ik probeer altijd open en duidelijk te communiceren en dat heb ik nu ook gedaan."

