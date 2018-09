Verlies tegen Standard is geen optie: Hein schudt spelers (met speech) wakker Pieter-Jan Calcoen

22 september 2018

08u16 0 Jupiler Pro League Met een kater en een speech van de coach: zo is Anderlecht vertrokken uit Slovakije. Hein Vanhaezebroucks boodschap aan de spelers was tweeledig. 1) Niet alles is slecht. 2) Het is hoog tijd om wakker te worden.

Statistieken zeggen niet alles, maar zijn vaak toch richtinggevend.

Om te beginnen: Anderlecht heeft in zijn laatste vier matchen één punt gepakt. Ai. "We kunnen niet tevreden zijn", aldus Hein Vanhaezebrouck. "Ons niveau moet omhoog."

Ten tweede: in die duels kon het maar twee keer scoren. "Daar wringt het schoentje. Het kan dat ik wat dingen verander. Anderzijds: er is weinig keuze, hé."

Ten derde: de cijfers die "de fysieke arbeid" meten. "Veel te weinig en dus onaanvaardbaar", sprak Vanhaezebrouck over de nederlaag tegen Trnava. "Ik zeg niet dat er een mentaliteitsprobleem is, maar... Je moet voor jezelf de discipline hebben elke keer voluit te gaan. Zelfs een paar dagen na een aantrekkelijke affiche tegen Genk."

Dat heeft Vanhaezebrouck zijn groep dan ook meegedeeld. In de marge van de ochtendtraining gisteren op Slovaakse bodem wees Hein zijn spelers op hun plichten. De goesting moet terug, de twijfels weg. "Daar gaan we zaterdag (vandaag, red.) extra op letten om te bepalen wie speelt tegen Standard."

Tegelijk heeft Vanhaezebrouck zijn kern vertrouwen ingepraat, zo valt binnen de kleedkamer te horen. Onder meer Francis Amuzu - sterk tegen Trnava na een blessure - kreeg lof. Hein hoopt dat anderen zijn attitude oppikken: niet te veel nadenken maar gewoon alles geven. Voorts was Hein positief over de defensieve organisatie.

Morioka?

Het was een analyse die ook de pers op de luchthaven in Bratislava kreeg. "Niet alles is dramatisch", herhaalde de coach zijn woorden van een paar uur geleden. "Op de flank zitten we goed, achterin zit er ook muziek in. Alleen vooraan is het moeilijk."

In de wandelgangen klinkt het dat Hein met het idee speelt om Ryota Morioka speelminuten te gunnen tegen Standard. De Japanse spelmaker begon nochtans met een valse noot aan het seizoen - hij kwam terug uit vakantie met een fysieke achterstand - en raakte nadien geblesseerd, maar indien fit behoort hij zondag in principe tot de plannen. Het kan verkeren.

Of en hoeveel wijzigingen er komen, dat wilde Vanhaezebrouck evenwel niet kwijt. "Het is afwachten wie beschikbaar is. Zó veel opties zijn er niet..."

Ook niet qua uitkomst zondag, overigens. De supporters zullen enkel vrede nemen met een overwinning. Preses Marc Coucke, die veel kritiek krijgt op sociale media na een ontgoochelende transferperiode, eveneens. Hein: "We zullen klaar moeten zijn voor de strijd."

Anderlecht is een ploeg onder hoogspanning. En het is pas september. Zorgwekkend.

"Maar het kan snel keren", besloot Vanhaezebrouck positief. "Eén keer winnen en we kunnen weer vertrokken zijn." Ondanks die tik in Trnava: "Een zwaarder verlies dan de 5-1 van Standard in Sevilla. Wij dachten vlot te winnen, hé."

Winnen tout court zou dezer dagen al een opsteker zijn. Wat is er met RSCA gebeurd?

't Is atypisch Anderlecht, waar technisch voetbal normaal gezien de standaard is, maar het zijn de cijfers die zondag omstreeks 19.45 uur allesbepalend zullen zijn...