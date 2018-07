Verheyen start bij KV Oostende meteen met zege tegen negenkoppig Moeskroen Tomas Taecke

28 juli 2018

22u20 5 KV Oostende KVO KVO 2 einde 1 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Gert Verheyen en KV Oostende hebben hun eerste zege beet. Na een dramatische eerste helft zette een sterk KVO na de pauze dankzij Capon en Canesin orde op zaken (2-1).

KV Oostende opende net als vorig seizoen tegen Moeskroen, alleen wou het deze keer wél een goeie start nemen tegen Les Hurlus. Vorig seizoen was de 0-1-nederlaag het begin van een ellendig jaar voor de kustploeg. Voor Lombaerts begon de nieuwe competitie net als één jaar geleden op de bank: in de viermansverdediging was er geen plaats voor de ex-international. Debutant Gert Verheyen bracht met Faes, Milovic en Guri drie nieuwkomers aan de aftrap. Bij Moeskroen traditiegetrouw enkele nieuwe namen bij de start van de nieuwe campagne, dit terwijl de Henegouwers smaakmakers Rotariu, Bolingi én Awoniyi zagen vertrekken.

De eerste twintig minuten brachten geen enkele doelkans met zich mee. Beide teams stonden achterin goed en waren in balbezit niet bij machte om iets te creëren. Enkel met flink wat hulp was Moeskroen in de 23ste minuut voor het eerst gevaarlijk. Tomasevic verslikte zich en speelde slap terug op Dutoit, de Henegouwers namen het geschenk aan. De assist van Olinga was op maat, Sambu trapte van dichtbij hard binnen. Een blunder van jewelste en een pijnlijk tegendoelpunt voor Oostende, dat zeker niet op achterstand wou komen tegen dit stugge Moeskroen.

Het antwoord van KVO kwam er in de vorm van een kansje voor Zivkovic, die zich knap vrij draaide in de grote rechthoek, maar Werner op zijn weg vond. Diezelfde Werner zweefde nog voor het halfuur op knappe wijze de welgemikte vrijschop van Guri uit de benedenhoek. In de slotfase van de eerste speelhelft was er nog één keer opwinding. De doorgebroken Zivkovic ging makkelijk tegen de grond en kreeg van Alen een toch wel terechte gele kaart voor een schwalbe. Na een barslechte eerste helft keek KVO halverwege de match tegen een onverhoopte achtstand aan.

Verheyen zag dat het niet goed was en greep in. Ndenbe, tijdens de voorbereiding in het systeem met drie verdedigers altijd in de basis, verving een slappe Rajsel. Nieuwkomer Vanlerberghe kwam dan weer Nkaka aflossen. Na tien seconden zag de wereld er helemaal anders uit voor KVO. Na de aftrap belandde de bal bij Capon, die van buiten de rechthoek de bal met links in de bovenhoek knalde. Een droomstart voor de thuisploeg, die opgelucht ademhaalde. De metamorfose bij de kustploeg was enorm. Plots waren er wel ideeën en werkkracht, tot de grote tevredenheid van Verheyen. Eerst was niemand gevolgd toen Vanlerberghe na een knappe actie de perfecte lage voorzet gaf, vervolgens miste Guri nogal knullig na mistasten van Godeau. Diezelfde Godeau mocht gaan douchen nadat hij halverwege de tweede helft Guri foutief afstopte en een tweede gele karton zag.

In het laatste wedstrijdkwart kon een tweede Oostendse doelpunt niet uitblijven. Het was Canesin die na lang aandringen de bevrijdende treffer hard in het dak van het doel voorbij Werner knalde. Oostende leek zegezeker: Guri zag nog hoe Werner zijn prima kopbal via de lat redde, Moeskroen had aan de overzijde niets meer te vertellen. In de slotfase werd Diedhiou na tussenkomst van de VAR nog rechtstreeks uitgesloten. Ondanks een dramatische eerste helft pakt Oostende toch meteen een belangrijke driepunter. Volgende week wacht hen de trip naar het Anderlecht van Marc Coucke en Luc Devroe.