Verhaeghe op oud-spelersreünie: "Club is beste ploeg van het land" WDK

08 juni 2018

21u28 0 Jupiler Pro League Twee jaar na de 125ste verjaardag van Club Brugge organiseerde Club Brugge vandaag zijn traditionele oud-spelersavond. 50 gewezen Bruggelingen zakten af naar het viersterrenhotel Weinebrugge.

Voorzitter Bart Verhaeghe verwelkomde onder meer het KV Oostende-duo Hugo Broos en Franky Van der Elst. "Jullie zijn de beste ambassadeurs die ik me kan indenken", aldus Verhaeghe.

"Als ik maandag voor de interland tegen Costa Rica Oscar Duarte tegen het lijf zal lopen, zal me dat trots maken. Dat wil zeggen dat Club het goed doet. En we doen het ook goed. Toen ik zeven jaar geleden bij Club begon, was het onze ambitie om de beste ploeg van het land te werken. En vandaag zijn we dat ook, vóór die ploeg uit Brussel."