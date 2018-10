Vergis je niet. Het raakt Louwagie diep Michel Louwagie: harde onderhandelaar, uitgemaakt in eigen stadion Niels Poissonnier

09 oktober 2018

08u16 0 Jupiler Pro League Arme Michel Louwagie. Zijn naam wordt haast alleen gescandeerd als het crisis is. Portret van een ogenschijnlijk koude, meedogenloze man die gevoeliger is dan velen denken.

"Het zijn die wedstrijden, hé..."

Hij zuchtte eens diep. Michel Louwagie had net zijn telefoon opgenomen - zo'n jaar geleden - toen hij in een zeldzame bui van openhartigheid toegaf hoe zwaar alles wel woog op hem. De aankomende interlandbreak moest voor verlichting zorgen. Eens een weekend níet sterven in de tribune. Wat keek hij ernaar uit.

63 wordt hij, op 1 januari, maar nog steeds is Louwagie niet in staat om sereen naar zijn ploeg te kijken. Hij schreeuwt. Zwaait met de armen. Zakt onderuit. Vloekt. Springt recht. Of hij bedekt de ogen als hij beschaamd is. En al die tijd maalt dezelfde vraag in zijn hoofd. "Wat zijn de financiële gevolgen?" Als straks een deel contracten van de skyboxen in de Ghelamco Arena opnieuw afloopt - na twee seizoenen zonder Europa Leaguevoetbal - , vreest Louwagie een implosie aan inkomsten. Om nog maar te zwijgen wat het mislopen van play-off 1 met zich zou meebrengen.

