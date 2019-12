Vergeet ‘CR7', hier is ‘LZ7': Lamkel Zé vierde goal op geheel eigen wijze TLB

06 december 2019

Eindelijk heeft hij een viering gevonden waar hij geen geel voor krijgt, Didier Lamkel Zé. Zijn eerste van twee goals tegen Waasland-Beveren vierde de Kameroener door eerst in kleermakerszit voor het vak met Antwerp-fans te gaan zitten. Daarna toverde de winger dan een papiertje uit zijn sok. ‘LZ7' stond daarop te lezen, een nieuw merk is geboren. De Kameroener heeft zélfs al een logo. Remember de farce in de Europese match tegen AZ? Shirt uit na z’n doelpunt, rode kaart van de ref, om dan zijn truitje ostentatief aan het stadion te tonen. Dat laatste beeld: dát is het logo dat we ook op het papiertje zagen (zie boven).

De goal:

😍😍😍 pic.twitter.com/V70R4dkE3j Royal Antwerp FC(@ official_rafc) link