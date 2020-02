Verdiende Standard hier een penalty? Balanta houdt Oulare in judogreep GVS

12 februari 2020

Standard had na twintig minuten reden tot klagen. Bij een voorzet van Carcela deed Club-middenvelder Balanta er werkelijk alles aan om Oulare het scoren te beletten. Balanta had de spits van de Rouches in een soort van judogreep en werkte hem in de zestienmeter tegen de grond. Heel Standard schreeuwde om een penalty, maar zowel scheidsrechter Lawrence Visser als de videoref zag er geen graten in.