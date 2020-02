Vercauteren na zege op de Freethiel: “Niet gedaan wat we moesten doen, maar play-off 1 kan nog” Redactie

29 februari 2020

22u41 0

Anderlecht won vanavond met 0-3 op het veld van Waasland-Beveren en greep zo een laatste strohalm in de strijd om play-off 1. “We wisten dat we vanaf de start attent moesten zijn. En dat waren we ook”, aldus Frank Vercauteren na afloop. “We maakten snel het verschil, maar daarna hebben we ons in slaap gewiegd. We hebben niet gedaan wat we moesten doen: minder tempo, minder druk naar voren... Het bleef zo tot de 0-2 een wedstrijd", vervolgde de Anderlecht-coach. “Uiteindelijk was het een verdiende overwinning, met een duidelijk niveauverschil. Ik ben ook tevreden over de prestaties van sommige jongens. En dat ze elkaar een penalty gunnen (Vlap gaf de bal aan Amuzu, red.) is goed voor het groepsgebeuren. Play-off 1? Het kan nog. We moeten soms eens naar de andere ploegen kijken. Dat hebben we gisteren (toen speelde KV Mechelen, red.) heel even gedaan. En dat zullen we in de volgende matchen ook doen. Maar we moeten vooral naar onszelf kijken en ervoor zorgen dat we het maximum halen. We kunnen nog beter, maar we zijn op de goede weg.”