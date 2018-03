Verbist na de onvrede over de refs: "Dit kan écht niet. We gaan maatregelen nemen tegen klagende trainers" Niels Vleminckx

05 maart 2018

07u49 290 Jupiler Pro League KV Kortrijk, KV Mechelen en Eupen hadden dit weekend drie zaken gemeen: ze verloren, zagen de ref een fout maken en - vooral - wezen hem aan als Grote Schuldige. Het Referee Office is niet van plan het daar zomaar bij te laten.

Hoe dichter bij het einde van de reguliere competitie, hoe nerveuzer clubs van de Jupiler Pro League. En vooral: hoe minder ze in eigen boezem kijken. Een bloemlezing van de reacties uit Eupen, Mechelen en Kortrijk. Claude Makelele, coach Eupen: "Als ze willen dat Eupen zakt, dan moeten ze dat zeggen." Glen De Boeck, coach KV Kortrijk: "Als ze Kortrijk niet in play-off 1 willen zien, dat ze het dan zeggen." Dennis van Wijk, coach KV Mechelen: "Het is niet omdat we laatste staan en op Standard spelen, dat we anders behandeld moeten worden."



Scheidsrechtersbaas Johan Verbist zucht bij de zoveelste vermoedens van een groot scheidsrechterscomplot. "Ik heb die reacties ook gezien en gelezen. Ik hoop oprecht dat we die kunnen kaderen in de emoties na een match. Maar eerlijk: dit kan écht niet. Vandaag zullen we bekijken welke maatregelen we kunnen nemen. Eerst zullen we de zaken binnen het Referee Office bespreken, maar ik kan je verzekeren dat ik daarna ook een hartig woordje met Pierre François, CEO van de Pro League, zal spreken."

Excuses

Bart Vertenten en Erik Lambrechts, die de wedstrijden van Eupen en KV Mechelen floten, gaven achteraf toe dat ze een fout hebben gemaakt en excuseerden zich daar ook voor. "En je zal mij niet horen zeggen dat de scheidsrechters dit weekend niet in de fout zijn gegaan", aldus Verbist. "En ik begrijp dat deze fase van de competitie stresserend kan zijn voor de clubs. Maar voor ze zulke uitspraken doen, zouden ze er goed aan doen om eens hun hele seizoen te herbekijken, en te oordelen welke fouten ze zélf gemaakt hebben."