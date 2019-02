Veel strijd, geen winnaar op Jan Breydel: invaller Openda schenkt Club punt in zinderende veldslag tegen Gent Yari Pinnewaert & Tomas Taecke

03 februari 2019

Club Brugge 1 - 1 KAA Gent Jupiler Pro League
Veel spektakel, maar geen winnaar in de topper tussen Club Brugge en AA Gent. Vooral voor blauw-zwart, dat na een slechte eerste helft wééral niet kon winnen, was het gelijkspel een ontgoocheling.

Met de bekerfinale op zak trok AA Gent vol vertrouwen naar Jan Breydel. Yaremchuk begon verrassend op de bank, Plastun en Chakvetadze bleven geblesseerd opzij. Een reeks neerzetten, dat is waar Club Brugge nood aan had. Leko liet Poulain weeral op de bank ten voordele van Amrabat, terwijl Rits de geschorste Nakamba verving. Club begon hoopgevend, maar al snel deed de prestatie denken aan die tegen Charleroi net na de winterstop. Veel balverlies en misverstanden, weinig creativiteit of goeie acties. Gent daarentegen speelde vrank en vrij. De eerste dreiging kwam van Dompé, die zag hoe zijn knal na een goeie individuele actie door Horvath uit de benedenhoek gezweefd werd.

Club had het balbezit, AA Gent de kansen en de dreiging. Op een slap schotje van Dennis na was het wachten tot de 26ste minuut vooraleer Schrijvers met het hoofd van dichtbij gevaarlijk was. Daarvoor had AA Gent de score verdiend geopend. Horvath kwam goed tussen nadat Dompé alleen voor hem opdook, maar in dezelfde aanvalsgolf troffen de Buffalo’s toch raak. Dennis liet Sorloth zomaar voorzetten, de vrijstaande David kopte Gent op voorsprong. Op het halfuur waren de bezoekers dicht bij de dubbele voorsprong. De vrijstaande Dompé schoot hard, maar voorlangs. Opnieuw een uitermate ontgoochelende eerste helft van Club Brugge, dat halverwege tegen een 0-1-achterstand aankeek.

2x rood

Weinig verandering bij de start van de tweede helft. Nieuwkomer Sorloth kreeg meteen een dot van een kans. Daar waar de Noor de voorsprong altijd had moeten opdrijven, mikte hij onbegrijpelijk naast. Het antwoord van Club volgde snel: Schrijvers mikte vanop afstand niet zo heel ver naast. Veel beterschap was er niet bij de thuisploeg in het eerste kwartier na de rust, wél was de dubbele gele kaart voor Esiti een meevaller. Na twee overtredingen op Schrijvers en Vormer in de buurt van de middencirkel kon de middenvelder gaan douchen.

Twintig minuten voor inrukken voerde Leko na lang wachten een wissel door. Openda kwam in de plaats van Amrabat en dat bracht meteen op. Wesley hield de bal goed bij in de grote rechthoek, de invaller profiteerde in het geharrewar. De eerste treffer voor de youngster in de hoofdmacht van Club Brugge. Blauw-zwart ging meteen door op het elan, maar incasseerde ook op zijn beurt een opdoffer. Dennis, de slechtste man op het veld, ging net als bij Martos in de match tegen Charleroi nu ook door op het been van Souquet na zijn zoveelste mislukte actie. Rood was het verdict na tussenkomst van de VAR. Opnieuw met tien tegen tien dus, dit terwijl Leko de volle laag kreeg van de eigen supporters toen hij Vormer naar de kant haalde voor Cools. De invaller was wel meteen gevaarlijk met een goed schot, maar Kaminski voorkwam een tweede tegengoal. Ook bij de poging van Denswil hield de doelman zijn team goed recht.

In de slotfase zette blauw-zwart alles op alles. Gent leek moegestreden aan het einde van een zware week, al moest Horvath nog eens tussenkomen op een kopbal van Souquet. Leko bracht met de wederoptredende Rezaei een frisse kracht voorin. Bij het ingaan van de extra tijd verdiende Club een strafschop toen Verstraete Vanaken tegen de grond kwakte, maar noch Van Driessche noch de VAR zag een overtreding. Zo eindigde de Slag van Vlaanderen op een 1-1-gelijkspel, daar waar beide teams in verschillende delen van de match het laken naar zich hadden kunnen toetrekken.