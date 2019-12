Veel rook en Mpoku in de spionkop: zo sfeervol begon de Clasico Redactie

15 december 2019

15u31 2

Hoewel er iedere keer nauwkeurig op wordt toegezien, geraakten de Standard- en Anderlechtfans toch met rookpotten binnen. Toen de protagonisten het veld betraden, baanden de dikke rookpluimen hun weg door het stadion. Scheidsrechter Lardot moest geduld uitoefenen vooraleer hij de kraker op gang kon fluiten, ondertussen waren de stewards druk in de weer om het materiaal op te ruimen. De geschorste Mpoku zag het allemaal gebeuren vanuit de spionkop. In de eerste helft ging hij tussen de fans staan in Tribune 4, na de pauze zocht hij Tribune 3 op.

