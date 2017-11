Veel kansen, geen goals, twee supermannen in doel: Genk en Lokeren delen de punten Niels Vleminckx

19u57 2 BELGA Jupiler Pro League Eén zéér vervelende eerste helft, aangevuld door een spectaculaire tweede. Genk-Lokeren stond in het teken van twee doelmannen. Enkel door de wereldsaves van Vukovic en vooral Verhulst bleef het 0-0.



Bekijk Eén zéér vervelende eerste helft, aangevuld door een spectaculaire tweede. Genk-Lokeren stond in het teken van twee doelmannen. Enkel door de wereldsaves van Vukovic en vooral Verhulst bleef het 0-0.Bekijk HIER de hoogtepunten van Genk-Lokeren

Fghfpezibggrzgpezngnzf

Het bovenstaande is geen tikfout. De reporter ter plaatse was het eerste halfuur in slaap gevallen. Sorry. Genk-Lokeren kon lange tijd écht niet boeien. Ja, er waren twee kopballen - Kehli kopte op Vukovic, Ingvartsen op Verhulst. En het shirtjetrek aan Heynen zou op elke andere plek op het veld een fout opgeleverd hebben, maar een penalty kreeg Genk niet.



Wakkerschrikken deden we met een doffe krak. Ali Samatta, zonder tegenstander in de buurt, verdraaide zijn knie en schreeuwde het uit van de pijn. Het valt te hopen dat de schade meevalt, voor hem en voor Genk, maar de blik op de spits zijn gezicht deed vrezen voor een lange afwezigheid.

BELGA

Samatta's vervanger was Niko Karelis, toevallig een spits die net terug is van een zware knieblessure. En dat was eraan te zien toen hij koud moest invallen. Prachtig passje van Heynen - mooie voetballer toch -, maar de Griek tikte terug in plaats van zelf te knallen. Lokeren-trainer Peter Maes mocht bij zijn terugkeer naar Genk met een 0-0 gaan rusten. Ontevreden zal hij er niet mee geweest zijn. Dit Lokeren heeft zichtbaar een pak minder kwaliteiten dan de ploeg aan de andere kant van het veld. Maar credits aan Maes: hij zette zijn ploeg goed. De organisatie was uitstekend. Over de aanvallende impulsen zwijgen we liever.

De tweede helft was een pak interessanter. Meteen Kehli oog in oog met Vukovic: voorlangs. Bij Genk was Malinovskyi plots wél aanwezig. Het resultaat: twee afstandskrullen die net naast gingen en een veel creatiever Limburgs elftal. Met als logisch gevolg: eindelijk kansen. Tot drie keer toe voor Karelis. Een keer een kopbal op Verhulst, de rebound keihard in de tribune, en na een wondermooi hakje van Pozuelo weer niet voorbij de Lokerse doelman.

BELGA

Lokeren klopte aan de deur via De Sutter - prachtige save van Vukovic - en riep net als Genk in de eerste helft vergeefs om een strafschop. Enoh trapte na een counter overhaast naast. En aan de overzijde vond Karelis weer Verhulst op z'n weg. De Lokeren-doelman pakte enkele minuten later nóg eens uit met een wereldsave, dit keer op een trap van Heynen. Zijn collega aan de overkant kon niet achterblijven. Een gemaakte goal van Skulason bleef uit de netten dankzij Vukovic.



En zo bleef het 0-0, ondanks al die kansen. Die slaapverwekkende eerste helft zijn we al lang vergeten.

BELGA

Photo News

BELGA

Photo News