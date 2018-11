VAR moet ingrijpen in het Astridpark: Lambrechts stuurt Verstraete nog voor rust van het veld na stevige ingreep op Dauda TLB

11 november 2018

15u12

AA Gent kende niet de gelukkigste eerste heft in het Constant Vanden Stockstadion. Uitgerekend Sven Kums bracht de Brusselaars op voorsprong met een vrijschopgoal en net voorbij het halfuur vielen de Buffalo’s ook nog met z’n tienen. Birger Verstraete kwam te laat met zijn ingreep en plantte zijn noppen vol op de enkel van Mohammed Dauda, de 20-jarige Ghanees die naast Landry Dimata startte in de spits bij paars-wit. Ref Erik Lambrechts zag de ernst van de fout niet meteen in, hij trok aanvankelijk geel, maar de videoref riep hem toch naar het scherm. Clear error. Resultaat: rood voor de middenvelder van AA Gent, die zelf recent nog een soortgelijke ingreep van Jordi Vanlerberghe (KV Oostende) moest incasseren. In tegenstelling tot Verstraete toen, kon Dauda gewoon weer tussen de lijnen komen.

De stevige overtreding van Verstraete:

De overtreding van Vanlerberghe die Verstraete recent zelf moest incasseren: