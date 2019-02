VAR en scheidsrechter geven fout toe: "Club verdiende strafschop" VH/VDVJ

05 februari 2019

07u47 0 Jupiler Pro League Het was zondag weer een bewogen speeldag in de Jupiler Pro League, met twee felbesproken spelfases voor de VAR. Eén dag later geven ref Bram Van Driessche en videoref Kris Bellon toe dat ze fout zaten in Brugge, terwijl ref Lawrence Visser en zijn VAR Erik Lambrechts op Sclessin de regels strikt, maar wel correct toepasten.

Johan Verbist, de baas van de scheidsrechters, gaf gisteren zijn oordeel over de omstreden VAR-fases niet, maar zijn mening laat zich raden. Of toch als we afgaan op de mea culpa die zowel arbiter Bram Van Driessche als Video Assistant Referee (VAR) Kris Bellon slaat. Zij kenden in de 91ste minuut geen penalty toe aan Club Brugge nadat AA Gent-speler Birger Verstraete Hans Vanaken omver sprong.

“Ik zat ernaast”, bekent Bellon eerlijk. “Bram stond heel dicht op de fase en gaf duidelijk aan dat het geen fout was. Ik trapte in de val om elementen te vinden die zijn beslissing staafden. Verstraete had niet de bedoeling om Vanaken te torpederen, maar maakte zich net klein om hem te ontwijken. Eens in de lucht kon Verstraete natuurlijk niet meer stoppen. Toen we inzoomden met de camera van achter het doel, zagen we wel dat Verstraete hem onderuit ramde en dat ik de ref beter niet had gevolgd. Ik ga niet tegen windmolens vechten: het moest penalty zijn. We waren heel geconcentreerd bezig, maar die laatste twintig minuten was het de ene fase na de andere. Ik had het gewoon simpel moeten houden en aan Bram moeten zeggen om de fase te bekijken.”

Ook Bram Van Driessche geeft toe dat hij een inschattingsfout maakte. “Misschien stond ik er té dicht op. Ik focuste me vooral op de bal. Die was bij Bronn, zo verloor ik Verstraete en Vanaken uit het oog. Toen ik de beelden terugzag, wist ik dat ik fout zat en dat Club een strafschop verdiende. De videoref volgde mijn interpretatie en vroeg ook geen ‘on field review’. Maar ik steek me niet weg achter de VAR. Ik moest de fase zelf beoordelen en neem de volle verantwoordelijkheid.”

Goal Carcela: terecht afgekeurd

Dan was de beslissing van Lawrence Visser eenvoudiger op Sclessin. Toen hij het pareltje van Standard-speler Mehdi Carcela afkeurde, dan was dat op aangeven van videoref Erik Lambrechts. Hij signaleerde een overtreding van Laifis op Anderlecht-speler Bakkali, waarna de bal snel bij Carcela belandde. De regels voor de VAR zijn duidelijk: hij kan bij een doelpunt teruggaan tot het begin van de fase, zeker als de bal niet meer achteruit of nog eens opzij is gepast. Met andere woorden: als er een duidelijk oorzakelijk verband zit tussen de fout en het doelpunt, dan mag de VAR ingrijpen. Wat op Sclessin ook gebeurde.