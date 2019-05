VAR eiste hoofdrol op in Gent: werden goals Odjidja en Vanaken terecht afgekeurd? Sportredactie

06 mei 2019

Club Brugge blijft strijden in Play-off 1 en zicht hebben op een zestiende landstitel. In Gent liet blauw-zwart geen punten liggen, maar dat verandert niets aan het feit dat Genk zondag in Jan Breydel de kampioenenbeker in de lucht kan hijsen. Mats Rits maakte voor rust, op aangeven van Ruud Vormer, het enige doelpunt van de wedstrijd. Vadis Odjidja en Hans Vanaken scoorden wel nog na de pauze, maar hun vreugde werd al gauw een domper. De VAR keurde de twee doelpunten af wegens discutabel buitenspel. Ook Souquet zag zijn goal nog worden afgekeurd tien minuten voor tijd voor, jawel, buitenspel.