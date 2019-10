VAR bezorgt Cercle nieuwe kater, Moeskroen maakt in het slot gelijk vanop de stip LUVM

29 oktober 2019

22u28 0 Cercle Brugge CER CER 2 einde 2 MOU MOU Excel Moeskroen Jupiler Pro League Cercle Brugge raakt niet uit de miserie. Groen-zwart pakte weliswaar zijn eerste punt onder Bernd Storck, maar dat hadden er altijd drie moeten zijn. Doelman Hubert werd de pineut met een onnodige penaltyfout in de slotfase.

Voor het overlevingsduel tegen zijn ex-ploeg wijzigde Bernd Storck het team dat in Genk vertrouwen tankte op twee plaatsen. De herstelde Taravel verdrong Dabila achterin, terwijl links voorin Hoggas de voorkeur kreeg op Serrano. Een goeie zet, want na amper 35 seconden schilderde Hoggas de bal perfect op het hoofd van Stef Peeters: 1-0, de vijfde al voor de Limburger.

Dat Hoggas de bal onvrijwillig tegen de hand had gekregen vond ref Dierick, na overleg met de VAR, geen erg. De spelleiding zag ook geen graten in een duwtje in de rug van de doorgebroken Gory. De Malinees van Cercle was in de openingsfase een verschrikking voor de defensie van Moeskroen, maar hij stuitte tot driemaal toe op een attente Vasic. Gebrek aan efficiëntie dat Cercle duur betaalde.

Moeskroen, zonder Butez (armbreuk) en de geschorsten Hocko en Boya, deed meer dan dreigen. Halfweg de eerste periode klommen les Hurlus langszij. Garcia loodste Omoigui makkelijk doorheen de thuisafweer. De 24-jarige Nigeriaan, voor het eerst aan de aftrap, liet Hubert kansloos: 1-1.

Nog voor de pauze moest Cercle verder zonder Peeters, aangetikt op de achillespees. Zijn jonge vervanger Thibo Somers liep meteen tegen geel aan, miste een goeie kans en werd snel weer gewisseld. Neen, Bernd Storck lacht er niet mee.

Met het mes stilaan op de keel trok Cercle in het vijfde kwartier weer ten strijde. Vasic kon een kogel van Hoggas via de lat nog onschadelijk maken, maar was geklopt op een perfecte kopbal van uitblinker Gory: 2-1.

Uiteindelijk schoot Cercle zichzelf in de voet. Doelman Hubert gleed naast een ongevaarlijke bal aan de rand van de zestien en raakte het been van Osabutey. Dierick werd naar het scherm gesommeerd en gaf de terechte penalty, die door Mohamed netjes werd omgezet.