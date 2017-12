Vanlerberghe deels uitgefloten door Mechels publiek: "Toch speciale dag" Tomas Taecke

Ivan Leko gunde hem een invalbeurt, Jordi Vanlerberghe die terugkeerde naar zijn KV Mechelen. Opvallend genoeg werd hij door een deel van het thuispubliek uitgefloten: "Een beetje boegeroep, een beetje geklap. Het was wat gemengd", aldus de middenvelder. "Ik heb hier heel mooie tijden beleefd, maar er zijn altijd mensen die het jammer vinden als er iemand vertrekt. Toch was dit een speciale dag voor mij, want ik heb hier gespeeld sinds mijn zevende. De laatste zit ik steeds vaker in de wedstrijdkern en krijg ik ook meer minuten. We zijn zó sterk in de breedte dat het echt knokken is voor de plaatsjes."

Photo News Jordi Vanlerberghe was in mei nog speler van KV Mechelen.